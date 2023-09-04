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Melisa Döngel’in annesi Rus çıktı! Güzelliği hayran bıraktı

04.09.2023 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni dizisi Kirli Sepeti ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Melisa Döngel başarılı dizileri kadar aşk hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuluyor. Güzelliği beğeni toplayan Döngel'in annesi Rus çıktı. Ünlü isim Türkiye'ye gelen annesini paylaştı.

Kusursuz Kiracı, Aşk Taktikleri gibi başarılı yapımlarda rol alan Melisa Döngel güzelliğiyle de adından söz ettiriyor. Şimdilerde Kirli Sepeti dizisi ile ekranlara geri dönmeye hazırlanan ünlü ismin annesi ve kız kardeşini görenler çok şaşırdı.

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23 yaşındaki güzel oyuncu Türkiye'ye gelen Rus annesini havaalanında karşıladığı anları paylaştı. Ünlü isim daha sonra annesiyle pozlarını yayınlamaya devam etti.

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Melisa Döngel'in Rus annesi güzelliğiyle beğeni topladı. Kız kardeşi Elif Döngel ile de paylaşım yapan ünlü isme sosyal medyada "Güzellik genetik" yorumları yapılıyor.

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Sen Çal Kapımı dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Döngel, sonrasında Burcu Özberk ile Aşk Mantık İntikam dizisinde rol aldı.

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Kusursuz Kiracı dizisinde kamera karşısına geçen güzel oyuncu daha sonra Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinin kadrosuna katıldı.

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