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Melisa Şenolsun kimdir?

DİZİ HABERLERİ  | 01.08.2018 13:48 | Son Güncelleme

Melisa Şenolsun, bu akşam Star TV'de ilk bölümü ile ekrana gelecek Nefes Nefese dizisinde başrolde yer alıyor. Diziyi merak edenler, oyuncuların kim olduklarını araştırmaya başladılar. Rüya Kıran rolünü canlandıracak olan Melisa Şenolsun kimdir, kaç yaşındadır? Hangi dizilerde, filmlerde rol aldı? İşte Melisa Şenolsun hakkında merak edilenler...

Melisa Şenolsun kimdir?

Melisa Şenolsun ismi, bu akşam Star TV'de başlayacak olan Nefes Nefese dizisi oyuncuları içinde yer alması nedeniyle merak uyandırdı. Genç ve güzel oyuncuyu görenler, dizideki diğer isimler ile birlikte Melisa Şenolsun kimdir araştırmaya başladılar. Melisa Şenolsun, dizide Rüya Kıran rolünü canlandıracak. Peki Melisa Şenolsun kimdir, kaç yaşındadır? Hangi dizilerde, filmlerde oynadı? İşte Melisa Şenolsun hakkında merak ettikleriniz...

MELİSA ŞENOLSUN KİMDİR?

Melisa Şenolsun, 24 Eylül 1996 tarihinde İzmir‘de doğdu. Babası gümrük müşaviri annesi ev hanımıdır. Bir ablası ve Efecan Şenolsun adında oyunculuk yapan bir abisi vardır. İzmir Gelişim Koleji Anadolu Lisesinden mezun oldu. Daha lisedeyken Uğur Mumcu Bornova Devlet Tiyatrosunda çalıştı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde okumaktadır.

Melisa Şenolsun, 2015 yılında “Tatlı Küçük Yalancılar” dizisinde Hande rolünde, Bensu Soral, Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Burak Deniz, Beste Kökdemir, Dilan Çiçek Deniz ile birlikte oynadılar. 2015 yılında “Kiralık Aşk” dizisinde Elçin Sangu, Barış Arduç, Salih Bademci, Müjde Uzman, Seçkin Özdemir, Onur Büyüktopçu ile beraber rol aldı. Bu dizide ise Sude İplikçi karakterini canlandırdı. Ondan sonra ise Umuda Kelepçe Vurulmaz dizisinde Mert Yazıcıoğlu'yla birlikte Ceren karakteriyle başrolde yer aldı.

Melisa Şenolsun, 2016 yılında “Quills-Tüy Kalemler” adlı tiyatro oyununda Erdal Beşikçioğlu ile birlikte rol aldı.

Melisa Şenolsun, 2017 yılında yönetmenliğini Nihat Durak‘ın yaptığı “Babam” adlı sinema filminde Feride karakterini canlandırırken Çetin Tekindor, Berker Güven, Erkan Kolçak Köstendil, Seray Gözler, Cezmi Baskın, İhsan Varol, Ali Düşenkalkar, Güner Özkul ile birlikte oynadı.

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları :
2016 – Quills-Tüy Kalemler : Doug Wright – Tatbikat Sahnesi

Filmleri ve Dizileri :
2017 – babam (Feride) (Sinema Filmi)
2016 – Umuda Kelepçe Vurulmaz (Ceren)(TV Dizisi)
2015 – Kiralık Aşk (Sude İplikçi)(TV Dizisi)
2015 – Tatlı Küçük Yalancılar (Hande)(TV Dizisi)

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