Melodi Elbirliler minik bebeğini evde bırakıp iş için tatile çıktı! Eleştiri yağınca...

Ünlü şef Arda Türkmen ve fenomen Melodi Elbirliler, 2021 yılının eylül ayında evlenmişti. Aralarında yaş farkı çok konuşulan çift kasım ayında da ilk çocuklarını kucaklarına almanın heyecanını yaşadı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen genç fenomen mini kızı Siena'yı bakıcı Olga'ya bırakıp Maldivler'e gitti. Reklam için bebeğini bırakıp tatile giden fenomene sosyal medyada eleştiri yağdı.

GELEN YORUMLAR ÇOK KIZDIRDI

Melodi Elbirliler "Sırf bedava diye kabul edilmiş bir seyahat! Yazık gerçekten. Bir de arada süt sağma görüntüleri atıp 'bakın ben anneliğimi yapıyorum' diyor" gibi yorumlar karşısında sinirlendi ve "Kötü kalpliliğinizde boğulun. Bu aldığınız ah'larla umarım rahat ediyorsunuzdur. 10 seneden fazladır bu işi yapıyorum. Bana, aileme, mesleğime, ilişkime, her şeye dilinizi uzattınız sesimi çıkarmadım ama konu, çocuğum olunca çok fena bozuşuruz" diyerek sitem etti.

Genç fenomen daha sonra ise bebeğiyle bir karesini paylaşarak "Minnok deniz kızı ayağımda uyuyor şu an. Annelerime, Arda'ya ve canım Olgama çok teşekkürler pamuklar gibi bakmışlar ben yokken" dedi.





