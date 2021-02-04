Meltem Acet kimdir? Meltem Acet kaç yaşında, nereli? Meltem Acet eşi kim?

Son günlerde ünlü haber spikeri Meltem Acet’i rahatsız eden bir kişiyle alakalı iddialar gündemin en çok merak edilen konularından bir tanesi oldu. İddialara göre bir kişi Acet’in gittiği tüm mekanları arayarak kendisini eşi olarak tanıttı ve yardım istedi. Ünlü haber spikerinin sevenleri tarafından iddialarla alakalı gelişmeler yakından takip edilirken bir de ünlü haber spikerinin hayatına dair detaylar da araştırılıyor. Peki, Meltem Acet kaç yaşında? Meltem Acet nereli? İşte tüm merak edilenler...

MELTEM ACET KİMDİR?

HaberTürk Ana Haber Spikeri olan Acet, 1974 yılında Ankara’da doğdu. 1991 yılında TED Koleji’nden mezun oldu. Sonrasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Ekonomi bölümünde lisans eğitimi alan Acet, 1995 yılında mezun olduktan sonra MBA yaptı ve MBA programını 1998 senesinde tamamladı. Ardından eğitim aldığı alanda çok sayıda şirkette çalıştı.

Ela adında bir kız çocuğu bulunan Acet’in aynı zamanda 6 tane kedi ve köpeği olduğu biliniyor. Ünlü haber spikerinin hayvanları oldukça sevdiği ve özellikle engelli hayvanlarla da yakından ilgilendiği de bilinenler arasında.