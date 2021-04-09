Meltem Açıkel kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikâyesi

İstanbul’da doğup büyüyen Meltem Açıkel, Zahide Yetiş ve İkbal Gürpınar ile çalıştı. Meltem’den Mutlu Tarifler adında bir de kitap yazam Meltem Açıkel, TRT1 ekranlarında yayınlanan Ana Ocağı programında yarışmacılara eğitmenlik yaptı.

MELTEM AÇIKEL KİMDİR?

Uzun seneler televizyonda yaptığı yemek programlarıyla bilinen programcı, yazar ve aşçı Meltem Açıkel, 1965’te İstanbul’da doğdu. Kanal 7’de İkbal Gürpınar, ardından Zahide Yetiş ile ekran severlerin dikkatini çekmeyi başaran Meltem Açıkel, 2013’te Meltem’den Mutlu Tarifler adında bir kitap çıkardı.

Aşçılık ve yemek tarifleri haricinde mutfak bilgiler, ev temizliği, elbiseler gibi bir çok alanda püf noktaları seyirciye aktaran Meltem Açıkel, 2000’den beri takı tasarımı ile de ilgileniyor. 2014’te TRT 1’de Ana Ocağı adındaki programda yarışmacılara eğitmenlik yapan Meltem Açıkel, kariyerine Kanal 7 ekranlarında başladı.

Kanal 7 macerasının ardından Türkiye’nin sevilen kadın programı sunucularından Zahide Yetiş’in programına transfer olan Meltem Açıkel, programda belli sürelerde ev hanımlarına yemek tariflerinin önemli noktalarını uygulamalı olarak paylaştı.



