Meme kanserine yakalanan Canan Ergüder'den sevenlerine mesaj

Menajerimi Ara dizisinde Feris karakterinin canlandıran Canan Ergüder diziden kısa bir süre nedeniyle meme kanserine yakalandığı için ayrıldı. 43 yaşındaki oyuncu sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendirmeyi ihmal etmiyor. Canan Ergüder'in kemoterapi tedavisi devam ediyor.

CANAN ERGÜDER'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Instagram hesabından yeni bir fotoğraf paylaşan Canan Ergüder, peruk yerine bandana takmayı tercih etti. Bandanayla poz veren sanatçı, "Artık biraz da böyle" diye yazdı.

"HER ŞEY YOLUNDA" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda durumuyla ilgili hayranlarını bilgilendiren Canan Ergüder, Instagram hesabından annesi Rukiye Ergüder ile çekildiği fotoğrafını yayınlamıştı. Ergüder, "Beşinci kemoterapi bitti. Her şey yolunda" açıklamasını yapmıştı.



