Mehmet Ali Alabora'nın annesinden ilk açıklama

Gezi Parkı eylemlerinden dolayı ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engellemeye teşebbüs etme’ suçlamasıyla tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılan Mehmet Ali Alabora'nın annesi Betül Arım, yaşanılanlardan dolayı oldukça üzgün olduğunu söyledi.

Hatay’da turnede olan Arım, henüz oğlu ile görüşemediğini belirtti.

Sözcü'nün haberine göre; Arım, Gezi Parkı eylemleriyle ilgili oğlu adına hazırlanan iddianamede FETÖ’cülerin imzasının olduğunu söyleyen Arım, “Seçimlerden önce şimdi bunu çıkarttılar. Birisi firari, birisi hapiste olan savcıların hazırladıkları iddianameyle ilgili böyle bir karar verdiler” dedi.