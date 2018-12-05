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Mehmet Ali Alabora'nın annesinden ilk açıklama

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.12.2018 16:03 | Son Güncelleme

Oyuncu Mehmet Ali Alabora'nın annesi Betül Arım, oğluyla ilgili çıkarılan yakalama kararına ilişkin, "FETÖ'cülerin 5 yıl önce yazdıkları iddianameyle yakalama kararı çıkarıldı" dedi.

Mehmet Ali Alabora'nın annesinden ilk açıklama

Gezi Parkı eylemlerinden dolayı ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engellemeye teşebbüs etme’ suçlamasıyla tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılan Mehmet Ali Alabora'nın annesi Betül Arım, yaşanılanlardan dolayı oldukça üzgün olduğunu söyledi.

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Hatay’da turnede olan Arım, henüz oğlu ile görüşemediğini belirtti.

Memet Ali Alabora hakkında yakalama kararıMemet Ali Alabora hakkında yakalama kararı

Sözcü'nün haberine göre; Arım, Gezi Parkı eylemleriyle ilgili oğlu adına hazırlanan iddianamede FETÖ’cülerin imzasının olduğunu söyleyen Arım, “Seçimlerden önce şimdi bunu çıkarttılar. Birisi firari, birisi hapiste olan savcıların hazırladıkları iddianameyle ilgili böyle bir karar verdiler” dedi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
K.bakmayın hanımefendi oğlunuz olacak o şahıs gezi eylemlerinde ''Mesele ağaç değil arkadaş hala anlamadınız mı hadi gelin'' diye twit atan şahıstır. O şahısın bizzat yazıp yönettiği Mi Minör tiyatrosunu bi izle bakayım orada neler yazmış neler yönetmiş!! İşiniz gücünüz ortalığı yıkmaktı orada polis araçları yakıldı otobüsler yakıldı İstiklal Caddesindeki iş yerleri yakıldı bunların hepsi devlet malı sözüm ona bunları yapan da devletçilik taslayan şahıslar!!
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