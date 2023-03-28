Memleket Partisi’nden Erdoğan’ın adaylığına itiraz

Memleket Partisi Genel Sekreteri Halil İlker Çelik ve beraberinde heyet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adaylığına ilişkin YSK’ya itiraz dilekçesi sundu.

Seçim takvimine göre bugün itibarıyla resmi gazetede geçici cumhurbaşkanı adaylarının listesinin yayımlandığını hatırlatan Çelik, "Aday listelerine itiraz da bugün başlamış oldu. Biz de Memleket Partisi olarak itirazımızı yaptık. 101'inci maddenin 2'nci fıkrasında bir kimse en fazla 2 defa cumhurbaşkanı seçilebilmekte. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı 3'ncü defa aday oldu. Bu yasal olarak mümkün değil. Bu nedenle itirazlarımızı sunduk" dedi.

Memleket Partisi; İYİ Parti, DEVA Partisi ve Halkın Kurtuluş Partisi’nden sonra Erdoğan’ın adaylığına ilişkin YSK’ya itiraz dilekçesi sunan dördüncü parti oldu.

(DHA)

