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Memleketi Ordu'da olan Gülşen, fındık tarlasına girdi! Başına yemenisini bağlayıp...

01.08.2023 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İmam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle bir süre tutuklu kalan şarkıcı Gülşen, konserlerden zaman bulunca soluğu memleketinde aldı. Ordu'da fındık tarlasında pozlar veren Gülşen başına yemeni bağlayıp pozlar verince sosyal medyanın diline düştü.

Sahne tarzıyla sık sık adından söz ettiren Gülşen gündemden düşmüyor.

İmam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle tutuklanan bir süre yurt dışı yasağı da alan Gülşen sahnelere geri dönmüştü. Konserlerine hız kesmeden devam eden başarılı şarkıcı bulduğu boş vakitte soluğu memleketi Ordu'da aldı.

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Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Gülşen, son olarak fındık bahçesinde poz verdi.

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Başına yemeni bağlayıp fındık topladığı kareyi takipçileriyle paylaşan Gülşen'in fotoğrafı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Gülşen'in tarzını görenler "Altı kaval üstü şeşhane" yorumunda bulundu.

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Gülşen

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