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  4. Memura tokat attığı görüntüler gündem olmuştu! Osman Erdoğan görevinden alındı

Memura tokat attığı görüntüler gündem olmuştu! Osman Erdoğan görevinden alındı

30.12.2022 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Osman Erdoğan'ın bir gümrük memur muhafaza memuruna herkesin içinde "Adam sakallı gelmiş" diyerek tokat attığı görüntüler gündem olmuştu. Ticaret Bakanlığınca yapılan idari tahkikat sonucunda Osman Erdoğan görevinden alındı.

Bakanlığın, Twitter hesabından, Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Erdoğan'a ilişkin paylaşım yapıldı.

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Açıklamada, "Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Osman Erdoğan idari tahkikat sonucu görevinden alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık tarafından, daha önce Bölge Müdür Vekili Erdoğan hakkında, sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve yayımlanan videolarda yer alan hususların incelenmesi ve soruşturulması için müfettişler görevlendirilmişti. (AA)


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