Menajerimi Ara 17. son bölümde Erhan Yazıcıoğlu ve Yetkin Dikinciler sürprizi yaşandı! Menajerimi Ara 18. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı!

Menajerlerin hayatlarını tüm gerçekliğiyle gözler önüne seren Menajerimi Ara'nın Melis Birkan, Ushan Çakır ve Sahra Şaş''ın konuk olduğu 17. bölümü 20 Aralık Pazar akşamı ekranlara geldi. Menajerimi Ara'nın 27 Aralık Pazar akşamı ekrana gelecek olan 18. yeni bölümünden de ön izleme sahnesi yayınlandı.

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dicle (Ahsen Eroğlu) ve Barış (Deniz Can Aktaş) arasındaki mesafe bir kıskançlık savaşına dönüşürken, bu savaştan galip gelenin kim olacağı gizemini koruyor.

Erhan Yazıcıoğlu’nu Ego Ajans’ın müşterisi yapmak için Feris (Canan Ergüder) usta oyuncunun peşine düşerken; Gülin’i (Gamze Karaduman) başından savmak adına Yetkin Dikinciler’in babası olduğu yalanını uyduran Dicle, Yetkin Dikinciler’in ajansa gelmesiyle köşeye sıkışıyor.

Ne yapacağını bilemeyen Dicle, yalanının ortaya çıkmaması için elinden geleni yapıyor.



Öte yandan, Dicle ve Barış cephesinde de sular durulmuyor. Geri adım atmamak konusunda kararlı olan ikili, birbirlerine karşı olan duygularını inatla gizlerken, aralarında bir kıskançlık savaşı başlıyor.