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Menajerimi Ara 17. son bölümde Erhan Yazıcıoğlu ve Yetkin Dikinciler sürprizi yaşandı! Menajerimi Ara 18. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı!

21.12.2020 01:45 | Son Güncelleme:
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Menajerimi Ara 17. son bölümde Erhan Yazıcıoğlu ve Yetkin Dikinciler sürprizi yaşandı! Menajerimi Ara 18. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı!

Star TV'de ekrana gelen Menajerimi Ara dizisinin 18. yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Menajerimi Ara'nın 20 Aralık Pazar akşamı ekrana gelen 17. bölümüne ünlü oyuncular Erhan Yazıcıoğlu ve Yetkin Dikinciler konuk olarak katıldı. Erhan Yazıcıoğlu'nu Ego Ajans'ın müşterisi yapmak için Feris usta oyuncunun peşine düştü. Gülin'i başından savmak adına Yetkin Dikinciler'in babası olduğu yalanını uyduran Dicle, Yetkin Dikinciler'in ajansa gelmesiyle köşeye sıkıştı.

Menajerlerin hayatlarını tüm gerçekliğiyle gözler önüne seren Menajerimi Ara'nın Melis Birkan, Ushan Çakır ve Sahra Şaş''ın konuk olduğu 17. bölümü 20 Aralık Pazar akşamı ekranlara geldi. Menajerimi Ara'nın 27 Aralık Pazar akşamı ekrana gelecek olan 18. yeni bölümünden de ön izleme sahnesi yayınlandı.

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dicle (Ahsen Eroğlu) ve Barış (Deniz Can Aktaş) arasındaki mesafe bir kıskançlık savaşına dönüşürken, bu savaştan galip gelenin kim olacağı gizemini koruyor.

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Erhan Yazıcıoğlu’nu Ego Ajans’ın müşterisi yapmak için Feris (Canan Ergüder) usta oyuncunun peşine düşerken; Gülin’i (Gamze Karaduman) başından savmak adına Yetkin Dikinciler’in babası olduğu yalanını uyduran Dicle, Yetkin Dikinciler’in ajansa gelmesiyle köşeye sıkışıyor.

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Ne yapacağını bilemeyen Dicle, yalanının ortaya çıkmaması için elinden geleni yapıyor.

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Öte yandan, Dicle ve Barış cephesinde de sular durulmuyor. Geri adım atmamak konusunda kararlı olan ikili, birbirlerine karşı olan duygularını inatla gizlerken, aralarında bir kıskançlık savaşı başlıyor.

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Kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Burak Tozkoparan ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun yer aldığı ‘Menajerimi Ara’ her pazar akşamı saat 20.00’de Star TV’de ekranlara geliyor.

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