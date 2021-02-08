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Menajerimi Ara 25. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı! Feris'ten Serkan'ı şoke eden sözler

08.02.2021 20:49 | Son Güncelleme:
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Star TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara'nın 25. yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Serkan, Feris'i evliliğinin kağıt üzerinde olduğuna ikna etmeye çalışırken Feris yaşadığı hayal kırıklığını anlatarak Serkan'a ondan vazgeçtiğini söylüyor. Feris'in söyledikleri hamileliği konusunda ne yapacağına dair büyük merak uyandırdı. Peki Menajerimi Ara son bölümde neler oldu?

Menajerlerin hayatları üzerinden sektörün kapılarının aralandığı Menajerimi Ara'nın 14 Şubat Pazar günü ekrana gelecek olan 25. bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı.

EN ÇOK İZLENEN DİZİ OLDU

'Menajerimi Ara' dizisinin başarılı oyuncu Aslı Tandoğan ile sosyal medya fenomeni Başak Karahan'ın konuk olduğu 24. bölümü AB kategorisinde 5.46 izlenme oranı ve 12.64 izlenme payı ile pazar akşamının en çok izlenen 'dizisi' oldu.

Menajerimi Ara 25.1

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çınar (Fatih Artman) Ego Ajans'ın karşı karşıya kaldığı tazminat davasının ardından ajansın içindeki muhbirin peşine düştü. Kıraç Dicle'ye karşı sorumluluklarını yerine getirebilmek için ona soyadını almasını teklif etti. Dicle'yi eski okuluna götüren Barış ise burada babasına karşı olan pişmanlığıyla yüzleşti. Dicle bu durumla başa çıkmakta zorlanan Barış'ı teselli ederken Barış'ın her şeye rağmen Dicle'yi mutlu edebilmek için yaptığı jestler izleyenlere romantik anlar yaşattı. Feris hamilelik haberinin şaşkınlığını üzerinden atamadan Serkan'ın evli olduğu gerçeğini öğrendi.

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Kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun yer aldığı 'Menajerimi Ara' her pazar akşamı saat 20.00'de Star TV ekranında!

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