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Menajerimi Ara 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Menajerimi Ara'ya usta oyuncu Selda Alkor konuk oluyor

01.04.2021 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara'nın 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Menajerimi Ara'nın bu haftaki sürpriz konuklarından biri de sanat hayatına birçok başarılı film ve diziyi sığdırmış olan usta sanatçı Selda Alkor oluyor. Dizinin yeni bölümünde Ayla (İpek Türktan Kaynak), Dicle'yi (Ahsen Eroğlu) şikayet etmek için ajansa gelip Feris'le (Canan Ergüder) konuşuyor. Ceyda (Özge Borak) ise Dicle'ye Barış'la (Deniz Can Aktaş) ilgili kritik bir soru yöneltiyor.

Pazar günlerinin Ay Yapım imzalı sevilen dizis Menajerimi Ara'nın 32. bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Yer aldığı sayısız film ve Türkiye televizyonlarına damga vurmuş dizileriyle efsaneleşen usta sanatçı Selda Alkor, bu hafta 'Menajerimi Ara'nın ağırladığı yıldız isimlerden biri oluyor.

Menajerimi Ara 32. Bölüm 1. Tanıtım (2)
Selda Alkor, dizide yıllardır ona eşlik eden çok sevdiği dublajcısını kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalıyor. Barış son anda deneme çekimine katılmaktan vazgeçtiği 'Zor Yıllar' filmi için tekrar kolları sıvıyor.

Menajerimi Ara 32. Bölüm 1. Tanıtım (4)

MENAJERİMİ ARA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bu sefer rolü kapmakta çok kararlı olan Barış, Dicle'nin de büyük desteğini alıyor. Dicle ve Barış'ı beraber görmeye tahammül edemeyen Ayla ise soluğu ajansta alıyor. Ayla, Dicle'yi Feris'e şikayet ederken Feris'in Dicle'yi savunması Ayla'yı iyice öfkelendiriyor.

Menajerimi Ara 32. Bölüm 1. Tanıtım (7)

Tanıtımda Dicle ve Kıraç'ın (Barış Falay) baba-kız anları ile Serkan (Serhat Teoman) ve Feris'in romantik anları seyircilerin kalbini ısıtacak bir bölümün sinyallerini verirken Ceyda'nın Kıraç'la asansörde kaldığı anlar dikkat çekiyor. Bununla beraber Ceyda, Dicle'ye Barış'ın kariyeri ve ikilinin ilişkisine dair önemli bir soru yöneltiyor. Dicle'nin cevabının ne olacağı ise yeni bölüme dair merakı artırıyor.

Menajerimi Ara 32. Bölüm 1. Tanıtım (8)

Oyuncu kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Özge Borak ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun yer aldığı 'Menajerimi Ara' eğlenceli hikayesiyle her pazar akşamı yeni bölümleriyle Star TV'de!

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Menajerimi Ara dizisi
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