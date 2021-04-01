Menajerimi Ara 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Menajerimi Ara'ya usta oyuncu Selda Alkor konuk oluyor

Pazar günlerinin Ay Yapım imzalı sevilen dizis Menajerimi Ara'nın 32. bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Yer aldığı sayısız film ve Türkiye televizyonlarına damga vurmuş dizileriyle efsaneleşen usta sanatçı Selda Alkor, bu hafta 'Menajerimi Ara'nın ağırladığı yıldız isimlerden biri oluyor.



Selda Alkor, dizide yıllardır ona eşlik eden çok sevdiği dublajcısını kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalıyor. Barış son anda deneme çekimine katılmaktan vazgeçtiği 'Zor Yıllar' filmi için tekrar kolları sıvıyor.

MENAJERİMİ ARA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bu sefer rolü kapmakta çok kararlı olan Barış, Dicle'nin de büyük desteğini alıyor. Dicle ve Barış'ı beraber görmeye tahammül edemeyen Ayla ise soluğu ajansta alıyor. Ayla, Dicle'yi Feris'e şikayet ederken Feris'in Dicle'yi savunması Ayla'yı iyice öfkelendiriyor.

Tanıtımda Dicle ve Kıraç'ın (Barış Falay) baba-kız anları ile Serkan (Serhat Teoman) ve Feris'in romantik anları seyircilerin kalbini ısıtacak bir bölümün sinyallerini verirken Ceyda'nın Kıraç'la asansörde kaldığı anlar dikkat çekiyor. Bununla beraber Ceyda, Dicle'ye Barış'ın kariyeri ve ikilinin ilişkisine dair önemli bir soru yöneltiyor. Dicle'nin cevabının ne olacağı ise yeni bölüme dair merakı artırıyor.