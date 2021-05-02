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Menajerimi Ara 36. yeni bölüm fragmanı! Menajerimi Ara 35. bölüm özeti

02.05.2021 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV ekranlarının sevilen yapımı Menajerimi Ara, bu akşam saat 20.00'de sevenleri ile buluşmaya hazırlanıyor. Her bölümde farklı ünlüleri konuk eden ve olay örgüsü ile büyük beğeni toplayan Menajerimi Ara dizisinin 36. yeni bölümünde neler olacağı ise dizinin sevenleri tarafından oldukça merak ediliyor. Menajerimi Ara dizisi yeni bölüm fragmanı ile özetlerine yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

Menajerimi Ara 36. yeni bölüm fragmanı! Menajerimi Ara 35. bölüm özeti

Star'ın sevilen yapımı Menajerimi Ara, 36. yeni bölümünden yayınlanan 2 farklı fragman ile izleyicilerini heyecanlandırmayı başardı. Fragmanlarda, İrem, Barış'ın ismini vermeden Dicle'ye eski sevgilisi ile buluşmasını anlatır. Dicle ise hiçbir şey bilmeden İrem'in geçmiş ilişkisi hakkında olumlu yorumlar yapmaktadır. Günlerdir farklı maceralar yaşayan Arzu ve Çınar'ın yakınlaşması gözlerden kaçmazken Kıraç; bir kere daha Ceyda'nın kapısını çalar.

MENAJERİMİ ARA 36. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MENAJERİMİ ARA 36. BÖLÜM 1. FRAGMAN

MENAJERİMİ ARA 36. BÖLÜM 2. FRAGMAN

MENAJERİMİ ARA 35. SON BÖLÜMDE NELER OLDU? MENAJERİMİ ARA 35. BÖLÜM ÖZET

Serkan'ın evlilik teklifi ile ayakları yerden kesilen Feris, Serkan'ın boşanamadığı gerçeğini öğrenir. Feris, bu yüzleşmesinin ardından Amerika'dan 6 aylığına gelen teklifi kabul eder ve yerini Dicle'ye bırakır.

Feris'in gidişi ile Dicle için yepyeni bir dönem başlar. Beklenmeyen bir hamle ile ajansın başına geçen Ceyda, tüm menajerlere kök söktüreceğinin sinyallerini ilk saniyeden verir.

Yeni hayatının ilk günü beklediğinin aksine tersliklerle dolu geçen Dicle ile yer alacağı projedeki partnerini istemeyen Barış'ın arasında gerginlik çıkar.

Çınar'ın, Arzu'yu deneme çekimine hazırlamak için söylediği sözler hem onun hem de Arzu'nun başını belaya sokarken Kıraç'ın, oyuncusu Devin Özgün Çınar'la çıktığı yemekte yaşadıkları ona büyük bir şok yaşatır. Peride ise yüksek bütçeli reklam kampanyasını kaçırmamak adına yıllar önce çalıştığı çocuk oyuncuyu yıllar sonra yeniden bulmak için yollara düşer.

MENAJERİMİ ARA 36. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? MENAJERİMİ ARA 36. BÖLÜM ÖZET

Dicle ve İrem çıktıkları yemekte, İrem’in eski ilişkisinden sohbet ederken, Dicle ise İrem’in bahsettiği kişinin Barış olduğundan habersiz ilişkileri hakkında güzel temennilerde bulunur.

Öte yandan, Barış ve İrem arasındaki gerginlik her geçen gün artmaktadır. Bu duruma tepki gösteren İrem’in Barış’ın ağzından Dicle’ye karşı olan hislerini duyması, ona büyük hayal kırıklığı yaşatır.

Dicle’nin yerde bulduğu mektup sonucu gözyaşlarına boğulması ise akıllara “Dicle, Barış ve İrem’in geçmişteki ilişkisini öğreniyor mu?” sorusunu getirdi.

Bununla beraber, günlerdir beraber vakit geçiren ve birçok badire atlatan Çınar ve Arzu’nun arasında romantik bir yakınlaşma gerçekleşir.

Gündüzleri ajansta birçok kez Ceyda’yla karşı karşıya gelen Kıraç ise mesai sonrası bir kez daha Ceyda’nın kapısını çalar.

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Star TV Menajerimi Ara dizisi
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