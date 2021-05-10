Menajerimi Ara'da Dicle ve Barış'ın öpüşmesi sosyal medyayı salladı

Menajerimi Ara 37. bölüme öpüşme sahnesi damga vurdu. Dicle (Ahsen Eroğlu) ve Barış'ın (Deniz Can Aktaş) ateşli öpüşme sahnesi sosyal medyayı salladı.

Dizinin takipçileri, Ahsen Eroğlu ve Deniz Can Aktaş'ın oyunculuk performansına övgüler yağdırdı.

MENAJERİMİ ARA'NIN 37. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Kalp krizi geçiren oyuncusunun derin üzüntüsünü yaşayan Peride, bu durumdan Ceyda'yı sorumlu tutar. Peride'nin sert sözlerinin ardından ikilinin arası iyice gerilir. Arzu ve Çınar arasında ise romantik bir yakınlaşma olur.

Gülden Avşaroğlu, Ego Ajans'ı sürpriz bir projenin oyuncu seçmeleri için ziyaret eder. Uluslararası bir projede Türk bir karakteri canlandırmak için oyuncu arandığını duyan Kıraç harekete geçerken, Çınar ve Dicle ise kendi oyuncularını projeye sokmak için kolları sıvar.

Oyuncuları Çağrı Çıtanak, Ruhi Sarı ve Onur Büyüktopçu'yu bu karakter için hazırlayan üç menajer, kıyasıya bir mücadele içine girer.

