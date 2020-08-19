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Menajerimi Ara dizisinin yayın tarihi belli oldu! Ne zaman başlıyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2020 09:26 | Son Güncelleme

Dünyada izlenme rekorları kıran ‘Call My Agent’ dizisinin heyecanla beklenen Ay Yapım imzalı Türkiye uyarlaması ‘Menajerimi Ara’ dizisinin yayın tarihi açıklandı.

Menajerimi Ara dizisinin yayın tarihi belli oldu! Ne zaman başlıyor?

Yayınlanan tüm tanıtımlarıyla beğeni toplayan, menajerler ile oyuncuların ışıltılı ve bir o kadar da zorlu dünyasını anlatan ‘Menajerimi Ara’, ilk bölümüyle 25 Ağustos Salı akşamı Star TV’de izleyicilerle buluşuyor.

‘Call My Agent’ın dünyadaki ilk uyarlaması Ay Yapım imzalı ‘Menajerimi Ara’nın yayın günü belli oldu. Yayınlanan ön izleme sahneleri ve konuk oyuncularıyla da adından söz ettiren ‘Menajerimi Ara’, 25 Ağustos Salı günü izleyici ile buluşacak.

Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi oyuncuları bir araya getiren dizi, kendini bir anda bu dünyanın içinde bulan ve zorlu bir mücadelenin içine giren Dicle’nin (Ahsen Eroğlu) hikayesine odaklanacak. Ekran başındakiler, Dicle’yle birlikte hayranı oldukları oyuncularla birlikte menajerlerinin bilinmeyen serüvenlerine de ortak olacak.

Ego Ajans’ın güçlü menajeri Kıraç’ın (Barış Falay) herkesten sakladığı Antalya’da yaşayan kızı olan Dicle, babasıyla aynı sektörde çalışmak istemesiyle baba-kız arasında tansiyonu yüksek pek çok an yaşanırken, hiç beklenmedik bir anda aşk da kapıyı çalacak.

Star TV’de ekranlara gelecek ve senaryosu Yelda Eroğlu ile Yeşim Çıtak’ın imzasını taşıyan ‘Menajerimi Ara’nın yönetmenliğini Ali Bilgin üstleniyor.

‘Menajerimi Ara’ 25 Ağustos Salı, saat 20.00’de Star’da...

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