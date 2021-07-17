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  4. Menajerimi Ara'nın Jülide'si Nazlı Senem Ünal'ın yeni adresi belli oldu

Menajerimi Ara'nın Jülide'si Nazlı Senem Ünal'ın yeni adresi belli oldu

17.07.2021 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Menajerimi Ara dizisi 45. Bölümde ekrana veda etti. Sevilen dizinin oyuncuları başarılı performanslarıyla hafızalarda yer etti. Dizinin Jülide'sinin yeni adresi de belli oldu.

Menajerimi Ara'nın Jülide'si Nazlı Senem Ünal'ın yeni adresi belli oldu

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Menajerimi Ara dizisi 45. Bölümde ekrana veda etti. Sevilen dizinin oyuncuları başarılı performanslarıyla hafızalarda yer etti. Dizinin parlayan yıldızlarından biri de Jülide karakterine hayat veren Nazlı Senem Ünal’dı.

Ünal’ın yeni projesi belli oldu. Başarılı oyuncu, başrollerini Hazar Ergüçlü, Fırat Çelik, Defne Kayalar ve Ahmet Rıfat Şungar’ın paylaştığı Saklı’da rol alacak. Senaryosunu Deniz Akçay’ın yazdığı ve yönetmenliğini de Can Teker ile birlikte yaptığı “The Affair” uyarlaması dizi Blu tv’de ekrana gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
Menajerimi Ara dizisi
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