Menajerimi Ara'ya sürpriz oyuncular

Her bölüm medya dünyasının arka plan hikayelerini farklı bir gözle izleyiciye aktaran Ay Yapım imzalı ‘Menajerimi Ara’nın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı. Yeni bölümün konukları Feyyaz Yiğit’le birlikte, Burak Tozkoparan, Ali Yoğurtçuoğlu ve İlkin Tüfekçi oldu. Dizinin tanıtımını buradan izleyebilirsiniz.

Dizinin yeni bölümünde Dicle yeni tarzıyla başta Feris (Canan Ergüder) olmak üzere ajanstakilerin beğenisini toplarken, diziye dahil olan ve ‘Emir’ karakteriyle hikayenin seyrini değiştirmeye hazırlanan Burak Tozkoparan’ın Dicle (Ahsen Eroğlu) ile olan sahneleri dikkat çekecek.

Bununla beraber, Ali Yoğurtçuoğlu ve İlkin Tüfekçi aynı filmde yer alması istenen iki eski sevgili olarak seyircinin karşısına çıkacak. Dicle ve Kıraç’ın (Barış Falay) sakladığı büyük gerçeği öğrenen Beren (Yaprak Medine) bir kez daha babasını kaybetmenin korkusunu yaşayacak. Tanıtımda Feris ve Nejat’ın (Ozan Ayhan) romantik sahneleri dikkat çekerken, tanıtımın sonundaki düğün sahnesi ise kafaları karıştırdı.

