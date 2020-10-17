MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Menajerimi Ara'ya sürpriz oyuncular

Menajerimi Ara'ya sürpriz oyuncular

17.10.2020 16:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Menajerimi Ara'ya sürpriz oyuncular

Her bölüm medya dünyasının arka plan hikayelerini farklı bir gözle izleyiciye aktaran Ay Yapım imzalı ‘Menajerimi Ara, yeni bölümünde üç ünlü oyuncuyu konuk ediyor.

Her bölüm medya dünyasının arka plan hikayelerini farklı bir gözle izleyiciye aktaran Ay Yapım imzalı ‘Menajerimi Ara’nın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı. Yeni bölümün konukları Feyyaz Yiğit’le birlikte, Burak Tozkoparan, Ali Yoğurtçuoğlu ve İlkin Tüfekçi oldu. Dizinin tanıtımını buradan izleyebilirsiniz.

baris-beren-LYKE

Dizinin yeni bölümünde Dicle yeni tarzıyla başta Feris (Canan Ergüder) olmak üzere ajanstakilerin beğenisini toplarken, diziye dahil olan ve ‘Emir’ karakteriyle hikayenin seyrini değiştirmeye hazırlanan Burak Tozkoparan’ın Dicle (Ahsen Eroğlu) ile olan sahneleri dikkat çekecek.

burak-tozkoparan-t6KL

Bununla beraber, Ali Yoğurtçuoğlu ve İlkin Tüfekçi aynı filmde yer alması istenen iki eski sevgili olarak seyircinin karşısına çıkacak. Dicle ve Kıraç’ın (Barış Falay) sakladığı büyük gerçeği öğrenen Beren (Yaprak Medine) bir kez daha babasını kaybetmenin korkusunu yaşayacak. Tanıtımda Feris ve Nejat’ın (Ozan Ayhan) romantik sahneleri dikkat çekerken, tanıtımın sonundaki düğün sahnesi ise kafaları karıştırdı.
dicle-8yWE

Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamloğlu’nun bir araya geldiği ‘Menajerimi Ara’, yeni günü 18 Ekim Pazar akşamı ve her pazar saat 20.00’de Star TV’de izleyiciyle buluşacak.

emir-dicle-hrks

feris-nejat-qsGe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yargıtay'dan emsal niteliğinde kilit değiştirme kararıYargıtay'dan emsal niteliğinde kilit değiştirme kararı
Çocukluk dizisinde Mahir'i gözyaşlarına boğan olay! Çocukluk dizisinde Mahir'i gözyaşlarına boğan olay!
MasterChef'te yeni takımlar ve kaptanlar belli oldu!MasterChef'te yeni takımlar ve kaptanlar belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü

Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü

Yıllar güzelliğine güzellik katmış! Son hali inanılmaz...

Yıllar güzelliğine güzellik katmış! Son hali inanılmaz...

Ermenistan'ın alçak saldırısı sonrası Aliyev'den flaş açıklama

Ermenistan'ın alçak saldırısı sonrası Aliyev'den flaş açıklama

Ünlü oyuncu Kırmızı Oda'ya böyle veda etti: Aşkla gidiyor...

Ünlü oyuncu Kırmızı Oda'ya böyle veda etti: Aşkla gidiyor...

Adana’da yakalandı! DEAŞ'lı kadının hücre evi görüntülendi

Adana’da yakalandı! DEAŞ'lı kadının hücre evi görüntülendi

CNN Türk muhabiri gözyaşlarını tutamadı: Cansız bedenine dokundum

CNN Türk muhabiri gözyaşlarını tutamadı: Cansız bedenine dokundum

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Sosyal medyada gündem oldu

Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Sosyal medyada gündem oldu

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Çukur oyuncuları yeni dizide buluştu

Çukur oyuncuları yeni dizide buluştu

Yasak Elma'da Yıldız ve Halit'e büyük şok!

Yasak Elma'da Yıldız ve Halit'e büyük şok!

Sevilen dizi için şaşırtan karar!

Sevilen dizi için şaşırtan karar!

Diğer Haberler

Seni Çok Bekledim setinden ilk kare geldi!

Seni Çok Bekledim setinden ilk kare geldi!

Masumlar Apartmanı 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Han, İnci'nin babasını mı öldürdü?

Masumlar Apartmanı karışıyor! Han kimi öldürdü?

Çocukluk 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Mahir'i gözyaşlarına boğan olay! Çocukluk dizisi 2. son bölümde neler oldu?

Çocukluk dizisinde Mahir'i gözyaşlarına boğan olay!

Babil 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Egemen ve Eda evlendi mi? İrfan'a oğlu Deniz şoku! Babil 16. son bölümde neler oldu?

Babil'de sürpriz evlilik İrfan'ı yıkıyor!

Arka Sokaklar 562. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Mesut'un oğlu Tunç ölüyor mu? Arka Sokaklar son bölümde neler oldu?

Arka Sokaklar'da Mesut'un oğlu öldü mü?

Ramo 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Doğu Ramo'yu vuracak mı? Ramo dizisi 16. son bölümde neler oldu?

Ramo dizisinde Doğu şoku!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.