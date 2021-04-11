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Menajerimi Ara yeni bölüm fragmanı! Menajerimi Ara'ya Yağmur Tanrısevsin konuk oluyor

11.04.2021 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'nin beğenilen dizisi Menajerimi Ara'nın 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümün fragmanında Ceyda ve Peride’nin tatlı atışmaları dikkat çekerken, yeni filmi için Belgrad’a gidecek olan Barış ise Dicle’nin de kendisiyle gelmesini istiyor. Her bölümde ünlü isimlerin konuk olduğu Menajerimi Ara'da bu hafta Ayça Varlıer ve Yağmur Tanrısevsin rol alacak.

Menajerimi Ara yeni bölüm fragmanı! Menajerimi Ara'ya Yağmur Tanrısevsin konuk oluyor

Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun başrollerde oynadığı Menajerimi Ara 33. yeni bölümüyle 11 Nisan 2021 Pazar akşamı ekranlarda olacak. Menajerlerin hayatları üzerinden sektörün kapılarının aralandığı dizinin yeni bölümünde Serkan’ın Feris’e ettiği evlenme teklif ettiği anlar dikkat çekecek. Dizinin bu haftaki konukları ise Ayça Varlıer ve Yağmur Tanrısevsin oluyor.

MENAJERİMİ ARA YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MENAJERİMİ ARA 33. BÖLÜM 1. FRAGMAN

MENAJERİMİ ARA 33. BÖLÜM 2. FRAGMAN

MENAJERİMİ ARA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kıraç’ın temsil ettiği yönetmen Ceyhun, Feris’in oyuncusu Ayça Varlıer’le çalışmak isterken, Ayça Varlıer ise geçmişte kendisiyle yaşadığı sıkıntılar sebebiyle Ceyhun’la çalışmak istemiyor.

Menajerimi Ara yeni bölüm fragmanı! Menajerimi Ara'ya Yağmur Tanrısevsin konuk oluyor

Yağmur Tanrısevsin’in sette yaşadığı problem sebebiyle menajeri Feris’i araması sonucu Serkan ve Feris, soluğu sette alıyor.

Menajerimi Ara yeni bölüm fragmanı! Menajerimi Ara'ya Yağmur Tanrısevsin konuk oluyor

Yağmur Tanrısevsin'i kendi yaptığı sürpriz planına dahil eden Serkan, evlenme teklifiyle Feris’i şaşırtıyor.

Menajerimi Ara yeni bölüm fragmanı! Menajerimi Ara'ya Yağmur Tanrısevsin konuk oluyor

Romantik dakikaların yaşanacağı ‘Menajerimi Ara’nın yeni bölümü izleyenleri ekran başına kilitleyecek.

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Star TV Menajerimi Ara dizisi Ahsen Eroğlu Ayça Varlıer Ayşenil Şamlıoğlu Barış Falay Canan Ergüder Deniz Can Aktaş Fatih Artman Yağmur Tanrısevsin
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