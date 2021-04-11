Menajerimi Ara yeni bölüm fragmanı! Menajerimi Ara'ya Yağmur Tanrısevsin konuk oluyor

Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun başrollerde oynadığı Menajerimi Ara 33. yeni bölümüyle 11 Nisan 2021 Pazar akşamı ekranlarda olacak. Menajerlerin hayatları üzerinden sektörün kapılarının aralandığı dizinin yeni bölümünde Serkan’ın Feris’e ettiği evlenme teklif ettiği anlar dikkat çekecek. Dizinin bu haftaki konukları ise Ayça Varlıer ve Yağmur Tanrısevsin oluyor.

MENAJERİMİ ARA YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MENAJERİMİ ARA 33. BÖLÜM 1. FRAGMAN

MENAJERİMİ ARA 33. BÖLÜM 2. FRAGMAN

MENAJERİMİ ARA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kıraç’ın temsil ettiği yönetmen Ceyhun, Feris’in oyuncusu Ayça Varlıer’le çalışmak isterken, Ayça Varlıer ise geçmişte kendisiyle yaşadığı sıkıntılar sebebiyle Ceyhun’la çalışmak istemiyor.

Yağmur Tanrısevsin’in sette yaşadığı problem sebebiyle menajeri Feris’i araması sonucu Serkan ve Feris, soluğu sette alıyor.

Yağmur Tanrısevsin'i kendi yaptığı sürpriz planına dahil eden Serkan, evlenme teklifiyle Feris’i şaşırtıyor.

Romantik dakikaların yaşanacağı ‘Menajerimi Ara’nın yeni bölümü izleyenleri ekran başına kilitleyecek.



