Merak edilen soru! Havaalanında el konulan eşyalara gerçekte ne oluyor?

Havalimanları, belli başlı katı kurallara sahiptir. Özellikle de el bagajı konusunda bu kurallar en üst noktaya ulaşır. Son düzenlemelerle birlikte el bagajında taşınması yasaklanan eşyaların listesi bir hayli genişletildi. Parfümlerden değerli eşyalara, kozmetik ürünlerinden içeceklere birçok şeyin el bagajında taşınması yasaklandı. Yapılan araştırmalara göre havalimanlarında her ay 900 kilogram ürüne el konuluyor. Birçoğumuz el konulan bu eşyaların başına neler geldiğini bilmiyoruz. İşte havalimanlarında el konulan eşyalarla ilgili bilmeniz gereken her şey…
İlk adımda havaalanında bırakmak zorunda kaldığınız özel eşyalarınızdan vazgeçmek zorunda değilsiniz. Bu eşyları teslim etmek istemeyenler için iki seçenek var. Havaalanlarında yer alan bu eşyaların iade edildiği ofisler bulunuyor. Bir havalimanı görevlisine sorarak bu ofislerin yerini öğrenebilirsiniz. Eşyanızı buraya teslim ettikten sonra geri almak için belirli bir süreniz oluyor. Örneğin Manchester Havalimanı, eşyalarınızı geri almak için 30 gün süre veriyor. Belirli bir süre içerisinde o havalimanına dönmeyi planlamıyorsanız eşyalarınızın adresinize kargolanmasını da talep edebilirsiniz.
İkinci bir yol ise bilet kontuarına geri dönerek uçağa alınmayan eşyalarınızı bagaja teslim etmektir. Bunun için ekstra zamana ihtiyacınız olduğunu unutmamalısınız.
Eşyalarınızı teslim edip iade talebinde bulunulmadığında ise şehir efsanesi haline gelen havaalanı çalışanlarının bunlara el koyduğu tamamen bir iddiadan ibarettir. El konulan eşyalar genellikle internet üzerinden ya da müzayede de satılır. Ek olarak bunlardan elde edilen gelirin büyük bir kısmı hayır kurumlarına bağışlanıyor. Yiyecek ve içeceklerin el konulması durumunda ise bunlar büyük bir çoğunlukla çöpe atılıyor.
Litvanya Havalimanı, 2019 yılında el konulan eşyaları kullanarak bir yılbaşı ağacı tasarladı. Ağacı hazırlarken uçağa alınmayan bıçaklar ve makaslar kullanıldı.
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