Merak edilen soru! Havaalanında el konulan eşyalara gerçekte ne oluyor?

Havalimanları, belli başlı katı kurallara sahiptir. Özellikle de el bagajı konusunda bu kurallar en üst noktaya ulaşır. Son düzenlemelerle birlikte el bagajında taşınması yasaklanan eşyaların listesi bir hayli genişletildi. Parfümlerden değerli eşyalara, kozmetik ürünlerinden içeceklere birçok şeyin el bagajında taşınması yasaklandı. Yapılan araştırmalara göre havalimanlarında her ay 900 kilogram ürüne el konuluyor. Birçoğumuz el konulan bu eşyaların başına neler geldiğini bilmiyoruz. İşte havalimanlarında el konulan eşyalarla ilgili bilmeniz gereken her şey…

İlk adımda havaalanında bırakmak zorunda kaldığınız özel eşyalarınızdan vazgeçmek zorunda değilsiniz. Bu eşyları teslim etmek istemeyenler için iki seçenek var. Havaalanlarında yer alan bu eşyaların iade edildiği ofisler bulunuyor. Bir havalimanı görevlisine sorarak bu ofislerin yerini öğrenebilirsiniz. Eşyanızı buraya teslim ettikten sonra geri almak için belirli bir süreniz oluyor. Örneğin Manchester Havalimanı, eşyalarınızı geri almak için 30 gün süre veriyor. Belirli bir süre içerisinde o havalimanına dönmeyi planlamıyorsanız eşyalarınızın adresinize kargolanmasını da talep edebilirsiniz.