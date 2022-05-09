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Merakla beklenen filmin afişi yayınlandı! “Allah Yazdıysa Bozsun” filminin vizyon tarihi belli oldu

09.05.2022 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Gonca Vuslateri, Burak Yamantürk ve Öznur Serçeler’in üstlendiği romantik komedi türündeki “Allah Yazdıysa Bozsun” filmi vizyon için gün sayıyor. Vizyon tarihi 13 Mayıs olarak açıklanan filmin ilk afişi paylaşıldı.

Merakla beklenen filmin afişi yayınlandı! “Allah Yazdıysa Bozsun” filminin vizyon tarihi belli oldu

Yönetmen koltuğunda Barış Yöş'ün oturduğu romantik komedi filmi "Allah Yazdıysa Bozsun", senaryosu ise Gökçe Tezdoğan ve Gökhan Yıldız tarafından kaleme aldı. Başrollerini Gonca Vuslateri, Burak Yamantürk ve Öznur Serçeler paylaşırken, oyuncu kadrosunda ayrıca Pelin Öztekin, Emre Dinler, Merve Sarıtaş, Emre Bulut, Walison Fonseca ve usta oyuncular Nurseli İdiz ile Köksal Engür yer alıyor.

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ALLAH YAZDIYSA BOZSUN FİLMİ KONUSU

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Hepimiz gibi sıradan bir hayat yaşarken, aşkı ıskalıyor Irmak. İlk ve tek aşkı çocukluktan kalan mektup arkadaşı. Birbirlerini hiç görmemişler ama çok iyi anlamışlar. Anlaşılmak da beraberinde sevgiyi getirmiş. Fakat zaman içinde mektuplaşmayı bırakıp birbirlerini kaybetmişler... Günler geçiyor, Irmak 30’lu yaşlarına geliyor. En yakın arkadaşı Eliz’ in nişanladığı gece akıllarına bir hurafe geliyor: Yastığının altına evin anahtarını koyarsan, rüyanda evleneceğin adamı görürmüşsün. Tabii durmuyor deniyor bunu Irmak ve arkadaşları. Irmak koyuyor yastığının altına anahtarları, fakat o da ne? En yakın arkadaşı Eliz’in nişanlısı giriyor rüyasına. Olacak şey mi bu diyor ama yine de etkileniyor rüyasından. Nerde görse köşe bucak kaçıyor Eliz’in nişanlısı Burak’tan. Ancak o ne kadar kaçsa da kader bu, her zaman seçmekten kaçtığı yollarsa yakalıyor Irmak’ı...

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Burak Yamantürk Gonca Vuslateri
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