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Merakla bekleniyor! Sony'nin planı ortaya çıktı

26.05.2022 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Playstation VR2, 2016'da ilk PlayStation VR'ı piyasaya süren Sony'nin ikinci sanal gerçeklik başlığı olacak. Bugünlerde Sony PlayStation VR2'nin ne zaman çıkacağı merak edilirken, ilginç bir haber gündeme geldi.

Merakla bekleniyor! Sony'nin planı ortaya çıktı

Sony PlayStation VR2 için bekleyiş sürüyor. 2016'da çıkan ilk PlayStation VR'ın halefi olacak sanal gerçeklik başlığının tam olarak ne zaman çıkacağı bilinmezliğini koruyor. Sony, başlığın PS5'e eşlik etmesini hedefliyor. Peki şirket, PlayStation VR2 piyasaya sürüldüğünde oyun konusunda neler sunmayı amaçlıyor?

SONY'NİN VR2 PLANI

İşte bu konuda yeni bir haber var. Şirketin bir sunumuna göre, PlayStation VR2, 20'den fazla büyük oyunla piyasaya sürülecek. Sunuma bakılırsa liste, hem Sony'nin kendi stüdyolarından çıkan oyunların hem de üçüncü taraf firmalardan gelen oyunların bir kombinasyonundan oluşacak.

PlayStation VR2

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PLAYSTATION VR2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

PlayStation'ın üreticisi Sony, şubat 2021'de başlık üzerinde çalıştığını duyurmuş, sonraki ay ise kontrol cihazlarının tasarımını göstermişti. Analistler ise PlayStation VR2'nin gelecek yıl piyasaya sürülmesini bekliyor.

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Sony

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