Merakla bekleniyor! Sony'nin planı ortaya çıktı

Sony PlayStation VR2 için bekleyiş sürüyor. 2016'da çıkan ilk PlayStation VR'ın halefi olacak sanal gerçeklik başlığının tam olarak ne zaman çıkacağı bilinmezliğini koruyor. Sony, başlığın PS5'e eşlik etmesini hedefliyor. Peki şirket, PlayStation VR2 piyasaya sürüldüğünde oyun konusunda neler sunmayı amaçlıyor?

SONY'NİN VR2 PLANI

İşte bu konuda yeni bir haber var. Şirketin bir sunumuna göre, PlayStation VR2, 20'den fazla büyük oyunla piyasaya sürülecek. Sunuma bakılırsa liste, hem Sony'nin kendi stüdyolarından çıkan oyunların hem de üçüncü taraf firmalardan gelen oyunların bir kombinasyonundan oluşacak.

PLAYSTATION VR2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

PlayStation'ın üreticisi Sony, şubat 2021'de başlık üzerinde çalıştığını duyurmuş, sonraki ay ise kontrol cihazlarının tasarımını göstermişti. Analistler ise PlayStation VR2'nin gelecek yıl piyasaya sürülmesini bekliyor.

