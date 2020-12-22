Meral Akşener'den 2021 bütçesi için sert eleştiri

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuştu. Meclis'te kabul edilen 2021 bütçesini eleştiren Akşener, sert ifadeler kullandı. Akşener'in konuşmasından satır başları şöyle: Sözlerimin başında Gaziantep’te bir üniversite hastanesinin Covid-19 hastalarının tedavi edildiği yoğun bakım biriminde oksijen cihazının patlamasıyla çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu hafta Maraş Katliamının yıl dönümü. Yitirdiğimiz vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. İnsan hafızası unutur ama bazı şeyler asla unutulmamalıdır. Ülkeyi felaketin eşiğine getiren olaylar asla unutulmamalıdır. Bu olaylara sebep olan süreçler asla unutulmamalıdır. Çünkü biz kavgalardan yana değiliz. Siyasi rant için kavga çıkaranlardan artık tiksindik. Nefret ve düşmanlığı karşı biz her daim saygıyı ve dostluğu savunacağız. Türkiye devleti şahsının mülkü, milleti de marabası zanneden bir yönetim anlayışının bedelini ödemeye devam ediyor. Sözün de, kararın da millete ait olduğu demokrasimiz, kendisini milli iradenin üstünde gören bir zihniyetin vesayeti altında.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ Türkiye'nin 2021 yılı bütçe görüşmelerini, hep birlikte takip ettik. Öncelikle, bütçe görüşmelerinde, milletimizin hakkını-hukukunu savunan, bu uğurda, büyük mücadele veren milletvekillerimizi, tebrik ediyorum. Milletimiz, vekaletinin hakkını verdiğinize şahittir. Allah hepinizden ayrı ayrı razı olsun. Bu mücadeleyi, normal şartlarda vermediniz. Bu mücadeleyi, üç-beş atanmışın, darbecilerin şımarıklığını aratmayan tavırlarına karşı verdiniz. Bu mücadeleyi, milletin vekillerini, sarayın memurlarına ezdirmeye kalkan bir küstahlığa karşı verdiniz. Emin olun ki; milletimiz, vekillerine, dolayısıyla kendisine yapılan saygısızlıkları unutmayacak. Sandık günü geldiğinde, bunun faturasını, iktidarın önüne koyacak. İYİ Parti olarak, mecliste milletvekillerimizle, memleketin dört bir yanında, iyi ve cesur kadrolarımızla, içinde Millet olmayan bu bütçeye “hayır” dedik. Hayır demekle kalmadık, kalem kalem, doğrusunun ne olması gerektiğini söyledik. Milletimizin dertlerine derman olacak, esnafımıza, çiftçimize, emekçimize nefes aldıracak somut öneriler getirdik.

Son dakika! 2021 yılı bütçesi Meclis'te kabul edildi 83 milyon tasarruf ederken, hükümetin de, 18 yıldır yaptıklarını yapmaktan, har vurup harman savurmaktan vazgeçeceğini ümit ettim. 83 milyondan utanacaklarını ümit ettim. Heyhat! Olmadı… Utanmadılar. Önümüze böyle bir bütçe koymaktan zerre sıkılmadılar. 2021 yılı bütçesinin özeti şudur: ‘Kendilerine ballı börek, vatandaşa kuru ekmek.' Yazıklar olsun! Bütçe yapmanın formülü aslında basittir. Ya gelirini artırırsın, Ya da harcamalarını kısarsın. Şirketlerimiz yıllardır giderlerini kısarak ayakta durmaya çalışıyor. Asgari ücretli çalışanlarımız, enflasyona karşı kemer sıkarak ayakta durmaya çalışıyor. Milletimiz, doğalgaz faturası vermemek için evde montla oturuyor, gece 2 kat yorganla yatıyor. Ev kadınlarımız, et yerine nohut alıyor, bulgur alıyor. Memlekette herkes, bir şekilde masraflarını kısıyor, ama bir tek, devleti yönetenler masraflarını kısmıyor. Mesela saray mensupları, lüks araç kiralamaktan vazgeçmiyorlar. Mesela, saray inşaatlarını, yazlık inşaatlarını, ballı yandaş ihalelerinin ödemelerini ertelemiyorlar. Mesela bakanlarımız, Kıbrıs'a 7 ayrı özel uçakla gitmekten utanmıyorlar. Ama iş milletimize geldiğinde, hep bir ağızdan, “acı reçete” diyorlar. Yandaşları zarar etti mi, devlet bankalarından kredi veriyorlar.

Beş müteahhidin işleri ters gitti mi, borçlarını ödüyorlar. İcap etti mi, ihale arsızı adamların vergi borcunu bile siliyorlar. Ama iş milletimize geldiğinde, “kapat dükkanını, ne halin varsa gör.” diyorlar. Evine ekmek götüremeyen kardeşime, alay eder gibi, “al keyif çayı iç.” diyorlar. Böyle olmaz! Bu düzen böyle devam edemez! “HEDEFLENEN BÜTÇE AÇIĞI 254 MİLYAR LİRA” Buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum; Millet tasarruf ediyorsa, sen de tasarruf edeceksin. Millet zorluk çekiyorsa, sen de zorluk çekeceksin. Millet kemer sıkıyorsa, sen de kemer sıkacaksın. Bu kadar basit. 2021 yılı bütçesinde, tasarruf tedbirleri olmadığı gibi, ciddiyet de yok. Hedeflenen bütçe açığı 245 milyar lira. Yani bütçenin yüzde 18'i kadar açık var. Ayıptır. Hangi akla hizmet böyle bir bütçe yapabiliyorsunuz? Devlet yönetmekten bu kadar mı acizsiniz? Gerçeklikten bu kadar mı koptunuz? Koyduğu hedefleri tutturmakla ünlü olduğunu söyleyemeyeceğim iktidarın, hedeflediği bütçe açığı, 245 milyar lira ama; Mesela, son 6 aydaki görev zararları, 3.4 milyar lirayı bulan kamu bankalarından, bütçeye, 40 milyar liralık temettü geliri yazılmış.