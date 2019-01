Mercedes-Benz ve BMW birlikte kompakt otomobiller geliştirecekler!

Alman otomotiv endüstrisinin bayrak taşıyıcıları olan Mercedes-Benz ve BMW kuruldukları günden beri zorlu bir bir yarışın içerisindeler. Alman ikilisinin kıyasıya rekabeti yüz yılı aşkın süredir aralıksız devam ediyor. Ancak her ikisi de uzun süren bu zorlu ve bir o kadar da keyifli bu rekabetten biraz sıkılmış olacak ki bazı alanlarda güçlerini birleştirmeye karar verdiler. Zaten Mercedes-Benz’in de bünyesinde bulunduğu Daimler AG bir süredir BMW ile bazı noktalarda işbirliği yapıyor. Şimdilerde ortaya çıkan raporlarda ise ikilinin Mercedes-Benz A-Serisi ve BMW 1 Serisi gibi kompakt otomobillerin gelecek nesillerini birlikte geliştireceklerini gösteriyor. Tabii ikilinin bu segmentte rekabet etmekten son derece keyif aldığı premium sedanlardaki mevcut durum değişmeyecek yani rekabet sürecek.

Kompakt otomobiller Avrupa pazarında oldukça rekabetçi konumda. Her iki markaya ait giriş seviyesindeki bu popüler modellerin birlikte geliştirilecek ortak bir mimari platformu kullanması iki otomobil üreticini de milyarlarca dolar maliyetten kurtaracak. Eğer her şey yolunda giderse ve herhangi bir aksilik çıkmazsa ikilinin geliştirdiği ilk kompakt otomobiller 2025’ten önce yola çıkabilir.

Herhangi bir aksilik dedik çünkü işler biraz karışık. Ortaya çıkan birtakım iddialara göre bu işbirliğine karşı olanlar var. Her iki taraftan da bazı üst düzey şirket yöneticilerin alınan bu ittifak kararına karşı oldukça sert tepki verdiği biliniyor. Eğer içten gelen bu direnç kırılabilirse Mercedes-Benz – BMW İttifakı uzun soluklu olabilir. İlerleyen süreçte ise otonom otomobillere doğru genişletilebilir.

