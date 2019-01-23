Mercedes-Benz ve BMW birlikte kompakt otomobiller geliştirecekler!

Almanya’da yayımlanan Düsseldorf merkezli günlük ekonomi gazetesi Handelsblatt, Alman otomotiv devleri Mercedes-Benz ve BMW’nin kompakt otomobillerinin gelecek nesillerini ortaklaşa geliştirebileceklerini bildirdi. Doğrusunu söylemek gerekirse Alman otomotiv endüstrisinin en rekabetçi iki markasının uzun süredir ikili görüşmeler halinde olduğundan bir süredir tüm dünyanın haberi var. Ancak yakın zamana kadar görüşmelerin birlikte otomobil geliştirme yönünde ilerlediği hakkında herhangi bir haber yoktu.

Alman otomotiv endüstrisinin bayrak taşıyıcıları olan Mercedes-Benz ve BMW kuruldukları günden beri zorlu bir bir yarışın içerisindeler. Alman ikilisinin kıyasıya rekabeti yüz yılı aşkın süredir aralıksız devam ediyor. Ancak her ikisi de uzun süren bu zorlu ve bir o kadar da keyifli bu rekabetten biraz sıkılmış olacak ki bazı alanlarda güçlerini birleştirmeye karar verdiler. Zaten Mercedes-Benz’in de bünyesinde bulunduğu Daimler AG bir süredir BMW ile bazı noktalarda işbirliği yapıyor. Şimdilerde ortaya çıkan raporlarda ise ikilinin Mercedes-Benz A-Serisi ve BMW 1 Serisi gibi kompakt otomobillerin gelecek nesillerini birlikte geliştireceklerini gösteriyor. Tabii ikilinin bu segmentte rekabet etmekten son derece keyif aldığı premium sedanlardaki mevcut durum değişmeyecek yani rekabet sürecek.