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Mercek altına alınınca altın paylaşımları durmuştu! Nevra Bilem bayramda eşinden bakın ne hediye aldı

11.04.2024 11:09
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Sosyal medyada lüks hayatını paylaşan ve fenomen haline gelen Dilan Polat'tan sonra fenomen Nevra Bilem de mercek altına alınmıştı. Hakkında şikayet yağan Nevra Bilem bayramda eşinin elini öptü. Eşten Bilem'e altın hediyesi gelince yorumlar da gecikmedi.

Mercek altına alınınca altın paylaşımları durmuştu! Nevra Bilem bayramda eşinden bakın ne hediye aldı

İlk olarak katıldığı Gelin Evi programıyla tanınan ve ardından da fenomen hale gelen Nevra Bilem, sosyal medya hesabından makyaj, giyim, güzellik gibi konularda yaptığı paylaşımlarla biliniyor.

Havuzda yaptığı altın paylaşımının ardından dolandırıcılık iddialarıyla gündeme gelen Bilem mercek altına alınınca bir süre altınlarını göstermemeye ve daha sade içerikler yayınlamaya başlamıştı.

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Nevra Bilem için belli ki o günler geride kaldı. Bilem eşiyle bayramlaşmasını sosyal medyadan paylaştı.

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Eşinin elini öpen Nevra Bilem'e kocasından hediye olarak altınlar geldi. Sosyal medyada paylaşım gündem oldu.

Fenomen Nevra Bilem'in altınları görünce şaşırmış hallerini görenler "Flash TV oyunculuğu", "Ne kadar boş gösteriş", "Hiç samimi gelmedi eşin", "Dolandırıcılık iddiaları unutulmuş" yorumlarında bulundu.


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