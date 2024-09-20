Meriç Aral ve Serkan Keskin'in düğününden sonra soluğu otobüs durağında aldı! Nur Sürer'i görenler çok şaşırdı

Meriç Aral ve Serkan Keskin, aile ve yakın arkadaşlarının katıldığı sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdi. 7 yıldır birlikte olan çiftin nikah törenine ünlü isimler adeta akın etti.

ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

Düğün töreninde; Demet Akbağ, Nur Sürer, Özge Özpirinççi, Burak Yamantürk, Hazal Kaya, Ali Atay, Demet Evgar, Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer, Barış Arduç, Cengiz Bozkurt, Birkan Sokullu, Bartu Küçükçağlayan, Taner Ölmez, Ece Çeşmioğlu, Bennu Yıldırımlar, Funda Eryiğit, Berkun Oya, Alina Boz, Umut Evirgen, Necip Memili, Melikşah Altuntaş, Boran Kuzum, Efe Tunçer, İbrahim Selim, İlker Kızmaz, Esra Ruşan, Özgür Çevik, Bengi Apak, Sarp Apak, Metin Akdülger, Ozan Açıktan, Ece Yörenç, Derya Şensoy, Ferhan Şensıoy, Serkay Tütüncü, Zeynep Bastık, Umut Kurt gibi isimler boy gösterdi.

Etiler'de gerçekleşen düğün töreninin ardından ünlü oyuncu Nur Sürer soluğu otobüs durağında aldı. Düğünden ayrılan ünlü isim evine gidebilmek için 100 metre ilerideki otobüs durağına geçti.

GÖRENLER ÇOK ŞAŞIRDI

Bir süre otobüsü bekleyen Sürer, gelen toplu taşıma aracına binerek, evine geçti. Ünlü oyuncuyu otobüs durağında görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

YORUM YAĞDI

son olarak 'Aile' dizisinde yer alan ünlü ismin bu görüntülerine sosyal medyada; 'ne kadar güzel', 'sanatçının toplumdan kopuk yaşamaması', 'halkın içinden halktan bir ünlü', 'gayet güzel bir hareket mütevazi yaşaması', 'egosuz gerçek sanatçı' gibi yorumlar yapıldı.