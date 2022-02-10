Meriç Erkan'ın son hali Twitter'ı salladı! Sakallarını uzattı adını Mahmut Erkan olarak değiştirdi, yıllar sonra itiraf etti

Esra Erol'un izdivaç programına katılan, bir dönem danslarıyla gündem olan Ahu Tuğba'nın sevgilisi olarak da tanınan Meriç Erkan maneviyata yöneldi. İlginç danslarıyla hafızalara kazınan Meriç Arkan'ın son halini görenler gözlerine inanamadı.

Meriç Erkan maneviyata yöneldikten sonra giyim tarzını, imajını değiştirdi, yetmedi adını da 'Mahmut' olarak değiştirdi. "Ben aynı adamım ama hayat insanı başka taraflara geçiyor. İslamiyete daha uygun şekildeyim. Bu şekilde çıkmak istemedim. Görüntümüzden mutluluk duyuyoruz. Bu Rabbimle aramdaki hesaplaşma" diyen Meriç Erkan "Nasıl yaşamışız böyle? Kimseyi yadırgamıyorum biz de bu yoldan geçtik" dedi.

ESRA EROL'UN PROGRAMINI UNUTMADI

Meriç Erkan "En son kefeni giyeceksin. Bu kadar lüks araçlardan sonra en son cenaze arabasına gireceksin. O güzel köşklerden sonra kabire. Mahmut Erkan'la güvende olduğumu hissettim" yorumunda bulundu.



"İnceleyerek görerek sonunda bu kararı verdim" diyen ünlü isim Esra Erol'a katıldığı programı anlatarak "Hepsi kurguydu" dedi.

Meriç Erkan kutlamalara katılmadığını da söyleyerek "Ben bir bayanla bir araya gelmiyorum" yorumunda bulundu.

MERİÇ ERKAN KİMDİR?

Meriç Erkan, 2 Temmuz 1969 tarihinde Samsun’da dünyaya geldi ve ilköğretimini de orada tamamladı. 1987 yılında Samsun Maltepe Lisesi'nden mezun olduktan sonra ajanslarda modellik yapmaya başlayan ünlü isim, adını Kuşum Aydın'ın sunduğu programla duyurmuştu. Meriç Erkan, en çok Ahu Tuğba ile yaşadığı aşk ve danslarıyla hatırlanan bir isim.

