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Meriç Erkan'ın son hali Twitter'ı salladı! Sakallarını uzattı adını Mahmut Erkan olarak değiştirdi, yıllar sonra itiraf etti

10.02.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meriç Erkan'ın son hali dikkat çekti. Ahu Tuğba'nın unutulmaz aşkı Meriç Erkan bir döneme damga vuran isimlerin arasındaydı. İlginç dansları ve katıldığı izdivaç programlarıyla da adından söz ettiren Meriç Arkan son haliyle şoke etti. Meriç Erkan maneviyata yöneldi, sakal bıraktı, sarık taktı. Bununla da yetinmeyen Erkan adını 'Mahmut Erkan' olarak değiştirdi. Meriç Erkan katıldığı Esra Erol programını da unutmadı. Meriç Erkan kimdir?

Meriç Erkan'ın son hali Twitter'ı salladı! Sakallarını uzattı adını Mahmut Erkan olarak değiştirdi, yıllar sonra itiraf etti

Esra Erol'un izdivaç programına katılan, bir dönem danslarıyla gündem olan Ahu Tuğba'nın sevgilisi olarak da tanınan Meriç Erkan maneviyata yöneldi. İlginç danslarıyla hafızalara kazınan Meriç Arkan'ın son halini görenler gözlerine inanamadı.

Meriç Erkan maneviyata yöneldikten sonra giyim tarzını, imajını değiştirdi, yetmedi adını da 'Mahmut' olarak değiştirdi. "Ben aynı adamım ama hayat insanı başka taraflara geçiyor. İslamiyete daha uygun şekildeyim. Bu şekilde çıkmak istemedim. Görüntümüzden mutluluk duyuyoruz. Bu Rabbimle aramdaki hesaplaşma" diyen Meriç Erkan "Nasıl yaşamışız böyle? Kimseyi yadırgamıyorum biz de bu yoldan geçtik" dedi.

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ESRA EROL'UN PROGRAMINI UNUTMADI

Meriç Erkan "En son kefeni giyeceksin. Bu kadar lüks araçlardan sonra en son cenaze arabasına gireceksin. O güzel köşklerden sonra kabire. Mahmut Erkan'la güvende olduğumu hissettim" yorumunda bulundu.
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"İnceleyerek görerek sonunda bu kararı verdim" diyen ünlü isim Esra Erol'a katıldığı programı anlatarak "Hepsi kurguydu" dedi.

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Meriç Erkan kutlamalara katılmadığını da söyleyerek "Ben bir bayanla bir araya gelmiyorum" yorumunda bulundu.

Ekran Alıntısı

MERİÇ ERKAN KİMDİR?

Meriç Erkan, 2 Temmuz 1969 tarihinde Samsun’da dünyaya geldi ve ilköğretimini de orada tamamladı. 1987 yılında Samsun Maltepe Lisesi'nden mezun olduktan sonra ajanslarda modellik yapmaya başlayan ünlü isim, adını Kuşum Aydın'ın sunduğu programla duyurmuştu. Meriç Erkan, en çok Ahu Tuğba ile yaşadığı aşk ve danslarıyla hatırlanan bir isim.

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Anahtar Kelimeler:
Esra Erol
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Okuyucu Yorumları 40 yorum
Baktı ki para buralarda daha çok ve daha kolay
para oradaysa buyur seni önden alalım hadi bakalım...
@44kent44 Cennet herkese nasip olmaz. Dünyadaki imtihanı başarılı bir şekilde geçiriyor. cehenneme giden yoldan dönüp Cennete giden yola geldi. Sen neden iftira atıyorsun ki. Gözlerinle gördün mü.
para oralarda olsa senin gibilerin burda ne işi olur
Herkesi kendin gibi fesat mı sandın?
helal olsun valla doğru yolu bulmak tövbe istiğfar etmek çok güzel bir şey
Maşallah Allah daim etsin inşallah

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