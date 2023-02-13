SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. Merih Demiral'ın depremzedeler için yardım kampanyasına son katılan isim Buffon! Efsane ismin eldivenleri satışa çıktı

Merih Demiral'ın depremzedeler için yardım kampanyasına son katılan isim Buffon! Efsane ismin eldivenleri satışa çıktı

13.02.2023 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli futbolcu Merih Demiral, ünlü İtalyan kaleci Gianluigi Buffon’un eldivenlerinin açık artırma usulü ile satılıp elde edilen gelirin de depremzedelere bağışlanacağını açıkladı.

Merih Demiral'ın depremzedeler için yardım kampanyasına son katılan isim Buffon! Efsane ismin eldivenleri satışa çıktı
Merih Demiral

Merih Demiral

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Atalanta
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Daha önce Ronaldo, Messi, Mbappe gibi dünyaca ünlü birçok futbolcunun formasını açık artırma ile satarak gelirini depremzedelere bağışlayan milli oyuncu Merih Demiral, sosyal medya hesabından, İtalyan kaleci Gianluigi Buffon’un eldivenlerinin de bu kapsamda satılacağını duyurdu.

"SON ADAM GIANLUIGI BUFFON"

a268ef36-8d30-4f3e-a47c-728c8815fb07

Merih, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Son adam Gianluigi Buffon. Tarihin en iyisi Gianluigi Buffon imzalı eldivenleri ile destek oluyor. Efsanenin eldivenlerini açık artırmayla satışa çıkarıyoruz” ifadelerini kullandı.

Buffon’un eldivenlerinden elde edilen gelir yine deprem bölgesindeki afetzedeler için kullanılacak.

İlginizi Çekebilir

Merih Demiral: Neymar da depremzedelere katkıda bulunmak istiyor

Merih Demiral: Neymar da depremzedelere katkıda bulunmak istiyor

 Merih Demiral'ın kampanyasına destek yağıyor!

Merih Demiral'ın kampanyasına destek yağıyor!

 Depremzedeler için satışa çıkan Ronaldo forması satıldı

Depremzedeler için satışa çıkan Ronaldo forması satıldı

 ''Ronaldo, Türkiye için video çekecek''

''Ronaldo, Türkiye için video çekecek''

 Helal olsun Merih! 1 milyon TL bağışlamıştı... Bir yardım daha! "Ronaldo ile konuştum..."

Helal olsun Merih! 1 milyon TL bağışlamıştı... Bir yardım daha! "Ronaldo ile konuştum..."

 Dayanamadı, isyan etti: '15 milyon insan var!"

Dayanamadı, isyan etti: '15 milyon insan var!"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
''Ronaldo, Türkiye için video çekecek''''Ronaldo, Türkiye için video çekecek''
İngiltere Premier Lig yönetiminden Türkiye ve Suriye'ye 1 milyon sterlinlik bağış!İngiltere Premier Lig yönetiminden Türkiye ve Suriye'ye 1 milyon sterlinlik bağış!
TFF'den Atsu açıklaması: 'Siyahi bir kişi çıkarıldı ama...'TFF'den Atsu açıklaması: 'Siyahi bir kişi çıkarıldı ama...'
Anahtar Kelimeler:
Merih Demiral buffon Futbolcu da,

En Çok Okunan Haberler

8. günde mucize kurtuluşlar art arda geldi! 178. saatte kurtarıldılar

8. günde mucize kurtuluşlar art arda geldi! 178. saatte kurtarıldılar

Canlı yayında çok konuşulacak sözler: Sistemi mahvediyor, sinirimden...

Canlı yayında çok konuşulacak sözler: Sistemi mahvediyor, sinirimden...

Flaş hamle! ''Ölüm var'' dedi, futbolu bıraktı!

Flaş hamle! ''Ölüm var'' dedi, futbolu bıraktı!

İlkay Gündoğan gol sevinciyle tepki çekti! "Yakıştıramadım"

İlkay Gündoğan gol sevinciyle tepki çekti! "Yakıştıramadım"

Mehmet Büyükekşi açıkladı! Önümüzdeki yıl ligdeki takım sayısı değişiyor!

Mehmet Büyükekşi açıkladı! Önümüzdeki yıl ligdeki takım sayısı değişiyor!

Christian Atsu'nun eşi canlı yayında konuştu!

Christian Atsu'nun eşi canlı yayında konuştu!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.