Merkel: Avrupa liderleri dijital aşı sertifikası konusunda hemfikir

Avrupa Birliği ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının özel gündemle bir araya geldiği toplantının iki gün sürecek olan AB Liderler Zirvesi’nin ilk günü sona erdi. İlk günün ardında aşı dağıtımı, sınırların durumu ve dijital aşı sertifikası gibi birçok konuda bilgi veren Merkel, “Önce hepimize umut veren şey hakkında konuştuk, aşılama stratejileri” dedi.

Toplantıya katılan ülke temsilcilerinin dijital aşı sertifikası konusunda hemfikir olduğuna değinen Merkel, “Almanya olarak bu şekilde bir dijital belge geliştirmekteyiz. Federal Sağlık Bakanlığı, daha sonradan Avrupa’daki diğer dijital belgelerle uyumlu olacak çalışmayı başlattı” dedi.

Aşı sertifikası konusunda yapılan müzakerelerde önemli ilerlemeler kaydedildiğini dile getiren Merkel, “Bu ülkelere giriş için temel olabilir” şeklinde konuştu.

Fransa’da virüsün değişik mutasyonlarının daha fazlasının görülmesinden dolayı sınırları kapatmayı düşünüyor musunuz şeklinde bir soruya yanıt veren Merkel, Fransa ile sınır kontrollerinin veya kapatmanın gündemde olmadığını belirtti.