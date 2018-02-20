MAGAZİN

Mert Alaş'ın pastasının içinden Kate Moss çıktı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.02.2018 15:08 | Son Güncelleme

Dünyanın en iyi fotoğrafçılarından biri olan Mert Alaş, şanına yakışır bir doğum günü partisi verdi

Mert Alaş'ın pastasının içinden Kate Moss çıktı!

Londra'da, Londra Moda Haftası'nın dışında moda dünyasını bir araya getiren başka bir etkinlik vardı: Mert Alaş'ın doğum günü partisi.

Natasha Poly'den Ladyfag'e birçok ünlü ismin katıldığı partinin en çılgın ve sürpriz konuğuysa Alaş'ın pastasının içinden çıkan Kate Moss oldu.

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Bu sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Alaş, kendi Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafın altına "Pastamdan kelimenin tam anlamıyla Kate Moss çıktı!" yorumunu yaptı.

Desenli elbisesiyle göz kamaştıran ikonun bu görüntüsü, 2000'li yıllardaki yüksek enerjili halini hatırlattı.

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Kate moss Türk Sinemasının Sultan’ı Türkan Şoray

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