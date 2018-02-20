Mert Alaş'ın pastasının içinden Kate Moss çıktı!

Londra'da, Londra Moda Haftası'nın dışında moda dünyasını bir araya getiren başka bir etkinlik vardı: Mert Alaş'ın doğum günü partisi.

Natasha Poly'den Ladyfag'e birçok ünlü ismin katıldığı partinin en çılgın ve sürpriz konuğuysa Alaş'ın pastasının içinden çıkan Kate Moss oldu.

Bu sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Alaş, kendi Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafın altına "Pastamdan kelimenin tam anlamıyla Kate Moss çıktı!" yorumunu yaptı.

Desenli elbisesiyle göz kamaştıran ikonun bu görüntüsü, 2000'li yıllardaki yüksek enerjili halini hatırlattı.

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