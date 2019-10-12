Mert Fırat: Evde İdil'in sözü geçiyor

İdil Fırat ile tanışmadan önce evlilikten korktuğunu ifade eden ünlü oyuncu, "Evlilikten korkan bir insandım ama özellikte son iki yılda hayatım çok değişti. Şimdi 'iyi ki hayat arkadaşımı bulmuşum da birlikteyiz' diyorum" dedi.

CİNSİYET EŞİTLİĞİNDEN YANA!

İdil Fırat ile olan evliliğinde, evin içerisinde cinsiyet eşitliğinden yana olduğunu belirterek "Aslında evde İdil'in sözü geçiyor ama bunun faydalı olduğunu düşünenlerdenim" dedi.

ŞU AN ÇOCUK PLANI YOK!

Evliliklerinde 14. ayı tamamladıklarını belirten Mert Fırat, "Çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Bu konuda planlı ilerleyen bir çift değiliz. Özel bir çabamız yok ama ikimiz de eşit orantıda istiyoruz. Şu an böyle bir şey de yok doğrusu." diyerek cevap verdi.

