Mert Fırat kimdir, kaç yaşında, nereli?

Beni Unutma, Başka Dilde Aşk, Kefaret, Her Şey Seninle Güzel projelerinde yer alan Mert Fırat'ın hayatı araştırılıyor. Son olarak Kefaret dizisi ile ekranlara gelen Mert Fırat hakkında vatandaşlar arama motorları üzerinden Mert Fırat kimdir ve kaç yaşındadır? sorularına yanıt arıyor. İşte, Mert Fırat'ın hayatı...
MERT FIRAT KİMDİR?
Tam adı Şahabettin Mert Fırat olan ünlü oyuncu 10 Ocak 1981 Ankara'da dünyaya gelmiştir. Mert Fırat, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümünden mezun olmuştur.
Başarılı oyuncu Mert Fırat, tiyatro kariyeri ile birlikte çeşitli sinema filmleri ve televizyonlar dizilerinde de büyük bir beğeni ve hayran kitlesi elde etmiştir. 2000 yılında Bizim Evin Halleri dizisiyle ilk kez televizyonda boy gösteren Fırat, Binbir Gece dizisinin ardından popülerliğini elde etmiştir. Binbir Gece dizisinden sonra çeşitli yapımlarda yer almış ve Tiyatro kariyerine daha fazla vakit ayırmıştır. Yakışıklı oyuncu 2018’de oyuncu İdil Fırat’la hayatını birleştirdi ve 2020 yılında kızı Mia'yı kucağına aldı.
MERT FIRAT'IN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER
• Kefaret (2020) - Başkomiser Sinan
• Her Şey Seninle Güzel (2018)
• Arif V 216 (2018) - Sadri Alışık
• Ufak Tefek Cinayetler - Serhan Aksak
• Yol Ayrımı (2017)
• Aşk ve Gurur (2017) - Kenan
• Serçe Sarayı (2015) - Kadir
• Gece (2014) - Yusuf
• Bir Varmış Bir Yokmuş (2015) - Ozan
• The Water Diviner (2014) - Ordu Görevlisi
• Erkek Tarafı Testosteron (2013) - Tankut
• İntikam (2013-2014) - Emre Arsoy
• Kelebeğin Rüyası (2013) - Rüştü Onur
• Unutma Beni İstanbul (2011)
• Devrimden Sonra (2011) - Köylü Genç
• Dedemin İnsanları (2011) - Hasan
• Bir Ömür Yetmez (2011) - Ali Akyol
• Beni Unutma (2011) - Sinan
• Atlıkarınca (2010) - Erdem
• Kapalıçarşı (2009-2010) - Arda Güler
• Başka Dilde Aşk (2009) - Onur
• Yersiz Yurtsuz (2007) - Hüseyin
• Hayattan Korkma (2007) - Engin
• İşte Benim (2006) - Ali
• Binbir Gece (2006-2008) - Burak İnceoğlu
• Bizim Evin Halleri (2000) - Bora
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