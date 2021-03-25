Mert Fırat kimdir, kaç yaşında, nereli?

Beni Unutma, Başka Dilde Aşk, Kefaret, Her Şey Seninle Güzel projelerinde yer alan Mert Fırat'ın hayatı araştırılıyor. Son olarak Kefaret dizisi ile ekranlara gelen Mert Fırat hakkında vatandaşlar arama motorları üzerinden Mert Fırat kimdir ve kaç yaşındadır? sorularına yanıt arıyor. İşte, Mert Fırat'ın hayatı...

MERT FIRAT KİMDİR?

Tam adı Şahabettin Mert Fırat olan ünlü oyuncu 10 Ocak 1981 Ankara'da dünyaya gelmiştir. Mert Fırat, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümünden mezun olmuştur.

Başarılı oyuncu Mert Fırat, tiyatro kariyeri ile birlikte çeşitli sinema filmleri ve televizyonlar dizilerinde de büyük bir beğeni ve hayran kitlesi elde etmiştir. 2000 yılında Bizim Evin Halleri dizisiyle ilk kez televizyonda boy gösteren Fırat, Binbir Gece dizisinin ardından popülerliğini elde etmiştir. Binbir Gece dizisinden sonra çeşitli yapımlarda yer almış ve Tiyatro kariyerine daha fazla vakit ayırmıştır. Yakışıklı oyuncu 2018’de oyuncu İdil Fırat’la hayatını birleştirdi ve 2020 yılında kızı Mia'yı kucağına aldı.