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Mert Fırat kutladı: Artık üç kişiyiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 15:42 | Son Güncelleme

Oyuncu Mert Fırat ve eşi İdil Fırat sosyal medya hesaplarından evlilik yıldönümlerini kutladı. Her iki isim de birbirleri için yazdıkları özel satırlarla takipçilerinin de beğenisini aldı. Mert Fırat'ın eşinin hamileliğine gönderme yaparak yazdığı "artık üç kişiyiz" satırları ise takipçilerini heyecanlandırdı.

Mert Fırat kutladı: Artık üç kişiyiz

Pek çok ünlü ismin aksine sosyal medya hesaplarını yoğun olarak kullanmayan Mert ve İdil Fırat çifti, ikinci evlilik yıldönümleri için bir istisnada bulundu ve kısa aralıklarla bu özel gün hakkında çarpıcı satırlar paylaştı.

Magazin dünyasının mutlu çiftleri arasında gösterilen Mert ve İdil Fırat çifti nisan ayında sosyal medya hesaplarından bebek müjdesi vermişti.

Takipçileri ikilinin hesaplarından yapılan paylaşımları ve Mert Fırat’ın kullandığı “artık üç kişiyiz” ifadelerini görünce ilk başta doğumun gerçekleştiğini düşünse de asıl gerçek İdil Fırat’ın hesabından yazdığı satırlarla ortaya çıktı.

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Genç kadın Instagram hesabı üzerinden düğünleri sırasında çekilmiş bir karelerini paylaştı ve altına da şu satırları yazdı:

“Hayatımın en güzel, en özel, en sihirli gününün üzerinden iki sene geçmiş… Bu iki senenin her günü, her anı için sana teşekkür ederim sevgilim… Bütün ömrümüz aynı heyecanla, aşkla, sevgiyle, huzurla geçsin… ”

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MERT FIRAT NE YAZMIŞTI…

Başarılı oyuncu Mert Fırat da sosyal medya hesabından evliliklerinin ikinci yıldönümüne dair şu satırları paylaştı:

“Bir kere tuttuk ellerimizi, bir daha hiç bırakmayalım diye. Aylar, haftalar gibi geçti, su oldu aktı zaman bir baktık ki iki yıl olmuş ve artık üç kişiyiz… Sizi karşıma çıkartan hayata binlerce kez teşekkür ediyorum İdil Fırat Hanımefendi. Beklediğim her dakikaya değdi”

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