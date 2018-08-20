Mert Fırat'la evlenecek olan İdil Fırat 2 gün 2 gece bekarlığa veda partisi verdi

Fenerbahçe’nin eski yöneticisi Önder Fırat’ın Sibel İdil Kerimoğlu’ndan olan kızı İdil Fırat geçen nisanda ‘Ufak Tefek Cinayetler’in ‘Serhan’ı Mert Fırat ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Haziranda da nişanlanmışlardı. 8 Eylül’de Çeşme’deki The Stay Otel’de nikah masasına oturacaklar.
SEZEN SÜRPRİZİ
İdil Fırat geçen hafta sonu Alaçatı’da bekarlığa veda partisi verdi.
Önce Spiaggia Grande Beach’te, sonra Agrovela Otel’de kadın kadına eğlendiler.
İdil Fırat’ın “Cici annelerin şahıdır” dediği Sezen Aksu iddiaya göre sürpriz yapıp düğünde şarkı söyleyecek.
Aslı Yaşasın Özalp, Ece Doğulu, Merve Şen Nazlı Bolak, Ayşe Yıldız, Merve Yörüger, İdil Fırat, Defne Özer, Damga Öge, Ezgi Kural, Merve Peker, Nila Fırat
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