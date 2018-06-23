MAGAZİN

Mert Fırat sevgilisi İdil Fırat'ı ailesiyle tanıştırdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.06.2018 10:37 | Son Güncelleme

Mert Fırat, 2 ay önce aşk yaşamaya başladığı İdil Fırat’la evlilik yolunda ilerliyor. Ünlü oyuncu, sevgilisini ailesiyle tanışması için baba ocağı Antakya’ya götürdü

Mert Fırat sevgilisi İdil Fırat'ı ailesiyle tanıştırdı

GEÇTİĞİMİZ sezon başrolünde oynadığı “Ufak Tefek Cinayetler” dizisiyle adından söz ettiren Mert Fırat, şimdilerde ise özel hayatıyla gündemde. Meslektaşı Hande Doğandemir’le ilişkisini birkaç ay önce noktalayan ünlü oyuncunun yalnızlığı kısa sürdü. Mert Fırat, yaklaşık 2 ay önce işadamı Önder Fırat’ın kızı İdil Fırat’la aşk yaşamaya başladı. Bu yeni ilişkiyle birlikte evliliğe de yeşil ışık yakan oyuncu, sevgilisini ailesiyle de tanıştırdı.

AİLE SICAK BAKIYOR

Geçtiğimiz hafta Mert Fırat’ın kardeşi Can ve dedesiyle bir araya gelen İdil Fırat, dün de onunla baba ocağına gitti. Çift, öğlen saatlerinde Antakya’ya uçtu. Müstakbel gelinleriyle tanışan Mert Fırat’ın ailesinin bu ilişkiye sıcak baktığı, çiftin yakın zamanda nikâh masasına oturabileceği konuşuluyor.

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Mert Fırat İdil Fırat

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