MAGAZİN

Mert Fırat: ‘Yatak ‘selfie’si değildir’

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.05.2018 11:37 | Son Güncelleme

Oyuncu Mert Fırat, bir dergi çekimi sırasında çektiği selfie'yi sosyal medya hesabından paylaştı.

Mert Fırat: ‘Yatak ‘selfie’si değildir’

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde izlediğimiz oyuncu Mert Fırat, aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerinde boy gösteren bir isim… Son zamanlarda adı, magazin sayfalarında yaşadığı aşklarla konu olan Mert Fırat aynı zamanda reklamlarda da seyircinin karşısına çıkıyor.

SELFİE AÇIKLAMASI YAPTI

Fırat, geride bıraktığımız günlerde bir dergi çekimi için objektif karşısına geçti. Fırat, çekimler haricinde kalan zamanında ise takipçileriyle paylaşımda bulunmayı ihmal etmedi. Yatakta bir selfie çeken Mert Fırat bu kareyi: “Yatak selfisi değildir. Bir dergi çekiminin kamera arkası sırasında olay cereyan etmiştir” notuyla paylaştı.

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Mert Fırat Selfie

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