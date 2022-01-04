MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mert Öcal'dan itiraf! "Survivor'da aşk yaşamak bir sosyallik"

Mert Öcal'dan itiraf! "Survivor'da aşk yaşamak bir sosyallik"

04.01.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star 2021 yarışmacılarından Mert Öcal Bi Başka Youtube kanalında Melis Güvenç’in konuğu oldu. Programda adada başlayan aşklar hakkında ilk kez yorum yapan Öcal; “Ben adada aşk yaşamam ama bu durum da bir sosyallik. Çok normal bir durum” dedi.

Mert Öcal'dan itiraf! "Survivor'da aşk yaşamak bir sosyallik"

Mert Öcal Bi Başka Youtube kanalında Melis Güvenç’in konuğu oldu. 2022 Survivor All Star yarışması için Dominik’e gitmeye hazırlanan Mert Öcal bu sezon yarışmada daha uysal ve daha eğlenceli olacağını söyledi. Programda uzun süreden beri hayatında kimsenin olmadığını anlatan Öcal, Survivor yarışmacıları arasında adada başlayan aşklara da ilginç bir yorum getirdi.

"ADADA AŞK ÇOK NORMAL BİR DURUM"

Öcal, “Adada yaşanan aşklar hiç dikkatimi çekmedi. Ama bu durum da bir sosyallik. Sonuçta yeni tanıdığın birileriyle bir sosyalleşmedir bu. Altı ay sürekli kapalı bir kutu içindesiniz. Çok normal bir durum. Bu durum bu sene de olabilir, önümüzdeki senelerde de olabilir” dedi. Öcal kendisinin de adada aşk yaşama ihtimaline karşı; “ Hiçbir zaman iddialı konuşmam ama benim karakterime göre çok zor. Orada buna sıra gelmez. Çünkü açlık ve barınma sorunu var. Bir konfor alanı sağlaman lazım. Aile özlemin var… Ama tabii hayat bu bilemem, belli de olmaz, kısmet” ifadelerini kullandı.

2V0A0001

"BAŞROL OLDUĞUM DİZİLER YAYINDAN KALKTI"

Survivor All Star 2022 sonrası oyunculuğa daha fazla ağırlık vereceğini belirten Mert Öcal, dizi ve filmlerde herhangi bir başrol takıntısı olmadığı da sözlerine ekledi. Oyunculuğa başrol olarak başladığını ama her dizisinin yayından kalktığını anlatan Öcal ikinci, üçüncü rolde olduğu dizilerin ise üç sezon devam ettiğini söyledi. Öcal şöyle konuştu; “Ben oyunculuğa başrol olarak başladım. Arka arkaya üç dört dizimde başrol oynadım. Ama reytingleri kötü oldu. Proje yayından kalktı. Başrol olmadığım ikinci karakter olduğum diziler iki, üç sezon çok iyi reytingler alarak yayına devam etti. Öyle bir başrol olayım derdim yok. Tek derdim iyi bir hikâye içinde oynadığım karakterin bir derinliği ve hikâyesi olması. Başrol olma takıntısı egosal bir durum. Bende yok” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Güler Sabancı 46 video için harekete geçti! "İftira ve hakarete uğradım"Güler Sabancı 46 video için harekete geçti! "İftira ve hakarete uğradım"
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Arzu Balkan'ın son hali şaşkına çevirdi!Arzu Balkan'ın son hali şaşkına çevirdi!
Anahtar Kelimeler:
Mert Öcal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sigara zammı sosyal medyayı salladı! En ucuz sigara...

Sigara zammı sosyal medyayı salladı! En ucuz sigara...

Otomobilde sıkışarak can verdiler, aileleri sinir krizi geçirdi

Otomobilde sıkışarak can verdiler, aileleri sinir krizi geçirdi

Son dakika: Marketlerde şoke eden oyun! ‘O fiyat etiketleri denetim içindi’

Son dakika: Marketlerde şoke eden oyun! ‘O fiyat etiketleri denetim içindi’

Sigara ve alkole ÖTV zammı

Sigara ve alkole ÖTV zammı

RTÜK harekete geçmişti! Fox TV'den sürpriz karar

RTÜK harekete geçmişti! Fox TV'den sürpriz karar

Öğretmen, polis, hemşire, vaiz maaşları ne kadar oldu? İşte kamu görevlilerinin 2022 zamlı maaşları...

Öğretmen, polis, hemşire, vaiz maaşları ne kadar oldu? İşte kamu görevlilerinin 2022 zamlı maaşları...

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Ayşe Özgün şoku yaşadı! 16 yıldır yardım ediyordu ama...

Ayşe Özgün şoku yaşadı! 16 yıldır yardım ediyordu ama...

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Seksiliğiyle gündem olmuştu! Estetiksiz hali şaşırttı

Seksiliğiyle gündem olmuştu! Estetiksiz hali şaşırttı

Ünlü sunucudan kötü haber geldi!

Ünlü sunucudan kötü haber geldi!

"Görümcem parası için kaçırdı" demişti! 'Kayıp Albay' hakkındaki gerçek yürekleri yaktı

"Görümcem parası için kaçırdı" demişti! 'Kayıp Albay' hakkındaki gerçek yürekleri yaktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.