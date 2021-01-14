Mert Öcal, Survivor Panorama yorumcusu oldu! 'Survivor Batuhan...'

Sen Çal Kapımı dizisine dahil olan Survivor yarışmacısı Mert Öcal'ın yeni işi fanlarını sevindirdi. Mert Öcal, Survivor Panorama yorumcusu olduğunu duyurduktan sonra beğeni topladı.

Survivor Türkiye her bölümü ile büyük ilgi göremeye devam ederken Survivor Panorama'da yeni yüzleriyle izleyici ile buluştu. Gecen senenin iddialı isimlerinden Evrim Keklik ve Mert Öcal, yeni sezonda kendilerine benzeyen yarışmacıları açıkladı.

Mert Öcal, Survivor 2021 yarışmacılarından Batuhan Karacakaya'yı kendisine benzetti. Öcal açıklamasında "Batuhan belki benim gençlik halim olur" dedi.

Aşk-ı Memnu'da Bülent karakterini canlandıran Batuhan Karacakaya'nın Survivor 2021 Ünlüler Takımında yer alıyor.

BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?

Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 yılında İstanbul'da doğdu. 23 yaşındaki genç ve yakışıklı oyuncu Aşk-ı Memnu dizisinde 2008 ile 2010 yıllarında "Bülent Ziyagil" rolünü canlandırdı. Daha sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde "Mert" karakterini canlandırdı ve birçok filmde rol aldı Diriliş Ertuğrul dizisinde "Dündar" rolünü canlandırdı.



