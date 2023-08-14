Mert Ramazan Demir'e Afra Saraçoğlu sorulunca... İlginç yanıt

Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir yakın arkadaş olduklarını söylerken sevgili çıktı. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir yaz başında dudak dudağa yakalandı.

Çifte dair ayrılık iddiaları da kısa süre sonra gündeme geldi. İkilinin bir küsüp bir barıştığı konuşulurken Mert Ramazan Demir, önceki gece sabaha karşı saat 04.30 sıralarında Cihangir 21 adlı mekan çıkışı kendisini görüntülemek isteyen muhabirlerden kaçarken görüntülendi.

Muhabirlerin “Mert bey partneriniz Afra Hanım ile Bodrum’da görüntülenip denizde verdiğiniz pozlar çok konuşuldu. Sonra da aradan çok geçmeden ayrılık haberi çıktı. Bunun gerçeği nedir?" sorularına, "Lütfen bu gece böyle olsun, yazma sen de" diye cevap verdi.

"SORMA ABİ..."

Muhabirler ısrarlı bir şekilde “Mert bey Afra Hanım'la neden ayrıldınız? diye sorunca Demir, "Sorma, başka zaman konuşalım. İyi geceler abi başka zaman. Haydi iyi geceler zaman bu zaman değil sorma abi” diyerek erkek arkadaşları ile yolda selfie çekildi. (SnobMagazin)



