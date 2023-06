Mert Ramazan Demir ile dudak dudağa yakalandı! Afra Saraçoğlu'ndan Yalı Çapkını yorumu

Yalı Çapkını'nda Seyran karakteriyle yıldızı parlayan ve kariyerinde birbirinden başarılı birçok projeye imza atan Afra Saraçoğlu son olarak rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile denizin ortasında yakalanmıştı.

Aşk iddialarını her fırsatta reddeden güzel oyuncu ELLE dergisinin On The Beach Yaz Özel sayısının kapak yıldızı oldu. Dizide oynadığı Seyran karakteriyle beğeni toplayan oyuncu, dizinin başarısıyla ilgili konuştu.

"GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE BÜYÜYEN İKİ GENÇ İNSAN VAR"

Saraçoğlu, “Seyran ve Ferit’in birlikte çıktıkları yolda sadece gitgelli bir ilişki değil, gözümüzün önünde büyüyen iki genç insan var. Gençlikleri, yaptıkları hatalar, severken hoyrat davranışları ve aynı zamanda çok da masum bir şekilde seviyor olmaları karakterleri daha gerçek kılıyor. Seyirciyi bu ikilinin hikayesine dahil eden en önemli unsursa bu gerçeklikleri” ifadelerini kullandı.

Burcu Karademir'in çektiği karelerde plaj ve tatil modası yansıtıldı.

Dergiye verdiği pozları takipçileriyle paylaşan ünlü isme kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.