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Merve Boluğur ayrılık sonrası 'Hayat güzel' dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 15:16 | Son Güncelleme

Sanat direktörü Burak Dayı ile ayrılmasının ardından soluğu Alaçatı'da alan oyuncu Merve Boluğur, tatil pozunu sosyal medya hesabından yayınladı. Boluğur'un "Hayat ne güzel" notuyla yaptığı paylaşım çok sayıda beğeni aldı.

Merve Boluğur ayrılık sonrası 'Hayat güzel' dedi

Merve Boluğur ayrılık sonrası "Hayat güzel" dedi - Magazin haberleri
Yaklaşık iki aydır sanat direktörü Burak Dayı ile aşk yaşayan oyuncu Merve Boluğur'un mutluluğu kısa sürdü.

Boluğur, sevgilisi ile yollarını ayırmasının ardından soluğu Alaçatı'da aldı.

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"HAYAT NE GÜZEL"

Bir süredir tatil yapan Merve Boluğur, bu pozunu sosyal medya hesabından yayınladı. Ünlü oyuncunun "Hayat ne güzel" notuyla yaptığı paylaşıma takipçilerinden beğeni yağdı.

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Merve Boluğur'un paylaştığı fotoğraf ayrılık dedikodularını da beraberinde getirmişti.

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Boluğur'un, B ve M harfli kolyesinden B’yi çıkarttığı görülmüştü.

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HAYRANI OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Öte yandan Boluğur'un sevgilisinin, iki yıl boyunca fotoğraflarına yorum yapan bir hayranı olduğu ortaya çıkmıştı.

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