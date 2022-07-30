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  4. Merve Boluğur bikinisiyle poz verdi! "Sana mutluluk çok yakışıyor"

Merve Boluğur bikinisiyle poz verdi! "Sana mutluluk çok yakışıyor"

30.07.2022 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya paylaşımlarıyla popülerliğini geri kazandı. Son zamanların gözde isimlerinden biri olan Boluğur, bikinili pozuyla adından söz ettirdi.

Merve Boluğur bikinisiyle poz verdi! "Sana mutluluk çok yakışıyor"

Acemi Cadı, Muhteşem Yüzyıl, Küçük Sırlar gibi popüler yapımlarda rol alan ünlü isim Merve Boluğur, sosyal medya pozlarıyla gündemde yer almaya devam ediyor. Tatil keyfine tam gaz devam eden Boluğur, karelerini takipçileriyle paylaşıyor.

BİKİNİSİYLE POZ VERDİ

Merve Boluğur bikinili pozuyla görenleri büyüledi.

Merve Boluğur bikinisiyle poz verdi!

Şimdilerde pozlarıyla dikkat çeken eski oyuncu, kusursuz fiziğiyle de kıskandırıyor.

Merve Boluğur bikinisiyle poz verdi!

Merve Boluğur'un sosyal medyada çok sayıda seveni bulunuyor.

Merve Boluğur bikinisiyle poz verdi!

Hayranları Boluğur'un o pozuna, "Sana mutluluk çok yakışıyor", "Çok güzelsin" gibi yorumlar yaptı.

Merve Boluğur bikinisiyle poz verdi!

İşte Boluğur'un sosyal medya pozları...

Merve Boluğur bikinisiyle poz verdi!

Merve Boluğur bikinisiyle poz verdi!

Merve Boluğur bikinisiyle poz verdi!

Merve Boluğur bikinisiyle poz verdi!

Merve Boluğur bikinisiyle poz verdi!

Merve Boluğur bikinisiyle poz verdi!

Merve Boluğur bikinisiyle poz verdi!

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Merve Boluğur Instagram
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