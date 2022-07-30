Merve Boluğur bikinisiyle poz verdi! "Sana mutluluk çok yakışıyor"

Acemi Cadı, Muhteşem Yüzyıl, Küçük Sırlar gibi popüler yapımlarda rol alan ünlü isim Merve Boluğur, sosyal medya pozlarıyla gündemde yer almaya devam ediyor. Tatil keyfine tam gaz devam eden Boluğur, karelerini takipçileriyle paylaşıyor.

BİKİNİSİYLE POZ VERDİ

Merve Boluğur bikinili pozuyla görenleri büyüledi.

Şimdilerde pozlarıyla dikkat çeken eski oyuncu, kusursuz fiziğiyle de kıskandırıyor.

Merve Boluğur'un sosyal medyada çok sayıda seveni bulunuyor.

Hayranları Boluğur'un o pozuna, "Sana mutluluk çok yakışıyor", "Çok güzelsin" gibi yorumlar yaptı.

İşte Boluğur'un sosyal medya pozları...





