Merve Boluğur'dan 'gece sporu' notuyla sütyenli paylaşım! "Gözünüz hatun görsün"

Ekranların tanınan oyuncularının başında gelen Merve Boluğur son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Acemi Cadı dizisinden sonra Muhteşem Yüzyıl, Küçük Sırlar gibi başarılı projelerle oyunculuk kariyerini taçlandıran Boluğur, cesur paylaşımlarına devam ediyor.

MERVE BOLUĞUR'DAN SÜTYENLİ POZ

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, 3.7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sütyenli poz paylaşıp karın kaslarını gösterdi. Gönderiyi 'gece sporu' notuyla paylaşan Boluğur'a, "Gözünüz hatun görsün", "Seni çok seviyorum" gibi yorumlar geldi. Ayrıca Merve Boluğur'un, paylaşımını yorumlara kapatmaması dikkat çekti.

Merve Boluğur 2015–2017 yılları arasında ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile evli kaldı. Geçtiğimiz günlerde bir takipçisinden gelen, "Yalnızlığın sonu ne zaman gelecek? Evlilik, sevgili falan?" sorusuna, "Ben derin yaşayan bir kadınım... Günümüzde her şey yüzeysel ve göstermelik maalesef. Denemelerim oluyor, benim kafada olan birine rastlamadım daha... Evlilik ciddi sorumluluk bana göre. Türkiye'de çoğu insan bilinçsizce yapıyor. Sevgi temelli olmalı, olgunluk gerekiyor" şeklinde yanıt veren Boluğur'un, eski eşine gönderme yaptığı iddia edildi.





