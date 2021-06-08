Merve Boluğur'dan ilginç ilişki yanıtı: 'Egzozu bozuk kamyon gibiyim'

Geçtiğimiz haftalarda yaptığı arı açıklamasında, "Kendimi bir arı gibi düşünürsem erkeğin konmasını, erkeğin bulmasını istiyorum" demesiyle gündeme gelen Merve Boluğur, yine ilginç bir yorumda bulundu. İnstagram hesabından soru- cevap yapan ve takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Boluğur, gelen ilişki sorusuna 'Egzozu bozuk kamyon gibiyim' ifadelerini kullanmasıyla dikkat çekti.

Merve Boluğur'dan dikkat çeken ilişki yanıtı!

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, paylaşımları ve açıklamaları ile dikkat çekemeye devam ediyor.

Küçük Sırlar adlı dizide 'Ayşegül' karakterine hayat vermesiyle yıldızı parlayan oyuncu son zamanlarda ekranlardan uzakta yaşam sürüyor.

Yine ilginç bir cevapla gündeme geldi Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan Merve Boluğur, ilginç açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.

Soru- cevap gerçekleştirdi Önceki gün sosyal medya hesabından soru- cevap gerçekleştiren ünlü oyuncu, kendisine yöneltilen, “İlişkide sürekli sorun çıkarıyorum ve istemsiz her şeye alınıyorum. Bunu nasıl aşabilirim?” sorusuna verdiği cevapla yine şaşırttı.

Özel ilişkide iyi değilim 33 yaşındaki oyuncusu bir takipçisi tarafından kendisine yöneltilen ilişki sorusuna, “Özel ilişkide iyi değilim. Egzozu bozuk kamyon gibiyim. Günümüz ilişkilerinde kadınlar erkekleşti. Erkeklerin birçoğu da kadın gibi...” şeklinde cevap vermesiyle dikkat çekti.

Oyunculuktan sonra Youtube el attı Oyunculuk kariyerinin yanı sıra Youtube kanalı açarak içerikler üretmeye başlayan 33 yaşındaki oyuncu yüklediği içerikler ile ilgi çekmeyi başardı.

Geçtiğimiz haftalarda Youtube kanalına davet ettiği bir psikolog ile söyleşi gerçekleştiren Boluğur, kadınlar hakkındaki düşünceleri ile dikkat çekti.

Kendi hayatlarını unutuyorlar Ünlü oyuncu konuşmasında "Kadınlar konumlarına rağmen ki hayatta birçok şeyi başarmış olabilirler, ki benim için kadının değeri sadece var olmasıyla da yeterli. İlişkinin paylaşım alanlarının arttığı bir evrede hele ki bu cinsel bir birliktelikse, çünkü duyguların açığa çıktığı yerler bunlar, çok fazla ilişkiye dalıp kendi hayatlarını unutabiliyorlar. Ve bu denge ayarı kaçabiliyor." ifadelerini kullandı.