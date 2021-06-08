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Merve Boluğur'dan ilginç ilişki yanıtı: 'Egzozu bozuk kamyon gibiyim'

08.06.2021 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, ilginç açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Sık sık yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarıyla gündeme gelen ünlü oyuncu, önceki gün sosyal medya hesabından soru- cevap gerçekleştirdi. Takipçileri tarafından gelen soruları yanıtlayan Boluğur, yaptığı ilişki yorumu ile yine herkesi şaşırttı.

Geçtiğimiz haftalarda yaptığı arı açıklamasında, "Kendimi bir arı gibi düşünürsem erkeğin konmasını, erkeğin bulmasını istiyorum" demesiyle gündeme gelen Merve Boluğur, yine ilginç bir yorumda bulundu. İnstagram hesabından soru- cevap yapan ve takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Boluğur, gelen ilişki sorusuna 'Egzozu bozuk kamyon gibiyim' ifadelerini kullanmasıyla dikkat çekti.

Merve Boluğur'dan dikkat çeken ilişki yanıtı!

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, paylaşımları ve açıklamaları ile dikkat çekemeye devam ediyor.
Küçük Sırlar adlı dizide 'Ayşegül' karakterine hayat vermesiyle yıldızı parlayan oyuncu son zamanlarda ekranlardan uzakta yaşam sürüyor.

Yine ilginç bir cevapla gündeme geldi

Yine ilginç bir cevapla gündeme geldi
Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan Merve Boluğur, ilginç açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.

Soru- cevap gerçekleştirdi

Soru- cevap gerçekleştirdi
Önceki gün sosyal medya hesabından soru- cevap gerçekleştiren ünlü oyuncu, kendisine yöneltilen, “İlişkide sürekli sorun çıkarıyorum ve istemsiz her şeye alınıyorum. Bunu nasıl aşabilirim?” sorusuna verdiği cevapla yine şaşırttı.

Özel ilişkide iyi değilim

Özel ilişkide iyi değilim
33 yaşındaki oyuncusu bir takipçisi tarafından kendisine yöneltilen ilişki sorusuna, “Özel ilişkide iyi değilim. Egzozu bozuk kamyon gibiyim. Günümüz ilişkilerinde kadınlar erkekleşti. Erkeklerin birçoğu da kadın gibi...” şeklinde cevap vermesiyle dikkat çekti.

Oyunculuktan sonra Youtube el attı

Oyunculuktan sonra Youtube el attı
Oyunculuk kariyerinin yanı sıra Youtube kanalı açarak içerikler üretmeye başlayan 33 yaşındaki oyuncu yüklediği içerikler ile ilgi çekmeyi başardı.
Geçtiğimiz haftalarda Youtube kanalına davet ettiği bir psikolog ile söyleşi gerçekleştiren Boluğur, kadınlar hakkındaki düşünceleri ile dikkat çekti.

Kendi hayatlarını unutuyorlar

Kendi hayatlarını unutuyorlar
Ünlü oyuncu konuşmasında "Kadınlar konumlarına rağmen ki hayatta birçok şeyi başarmış olabilirler, ki benim için kadının değeri sadece var olmasıyla da yeterli. İlişkinin paylaşım alanlarının arttığı bir evrede hele ki bu cinsel bir birliktelikse, çünkü duyguların açığa çıktığı yerler bunlar, çok fazla ilişkiye dalıp kendi hayatlarını unutabiliyorlar. Ve bu denge ayarı kaçabiliyor." ifadelerini kullandı.

Kendimi bir arı gibi düşünürsem erkeğin konmasını isterim

Kendimi bir arı gibi düşünürsem erkeğin konmasını isterim
Öte yandan yine bir videosunda ise kadın erkek ilişkilerine dikkat çeken oyuncu, "Erkeğin genetik yapısı ve yaratılışından ötürü fiziksel kuvveti var. Kadının evin içini düzenlediği, erkeğin dışarıyla ilgilendiği alanlar söz konusu. Kendimi bir arı gibi düşünürsem erkeğin konmasını, erkeğin bulmasını istiyorum." dedi.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Merve Boluğur
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