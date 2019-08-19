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Merve Boluğur dekolteli pozuyla olay oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 09:32 | Son Güncelleme

Güzel oyuncu Merve Boluğur'un Instagram'dan paylaştığı fotoğraf binlerce beğeni aldı. Boluğur, "Hayata karşı duruşum" dedi ve paylaşımda bulundu. O fotoğrafları sosyal medyada olay oldu.

Merve Boluğur dekolteli pozuyla olay oldu!

Uzun süredir ekranlarda olmayan ancak sosyal medyayı aktif kullanarak her anını takipçileriyle paylaşan oyuncu Merve Boluğur, cesur paylaşımlarına devam ediyor. Oyuncu son olarak derin göğüs dekolteli pozunu paylaştı.

"HAYATA KARŞI DURUŞUM"

Şimdilerde zamanının büyük bir kısmını tatilde geçiren Merve Boluğur, teknede siyah göğüs dekolteli bikinisiyle poz verdi. Fotoğrafların altına yazdığı ilginç açıklamalarla dikkat çeken Boluğur, bikinili fotoğrafını "Hayata karşı duruşum" diyerek paylaştı.

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Bu paylaşımın ardından ünlü oyuncuya bikinisinden dolayı yorum yağdı.

"GİDİŞİN KÖTÜ"

Boluğur daha sonra da akşam yemeği için gittiği mekanda çektirdiği fotoğrafı "Alırım bir dal dudaklarından" notuyla paylaştı.

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Boluğur'u son paylaşımlarından dolayı eleştiren bazı takipçileri "Eski fotoğraflarını şimdiki ile kıyasladığımda gidişin kötü" yorumunu yaptı.

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