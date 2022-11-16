Merve Boluğur ile DJ Mert Aydın boşanıyor mu, ayrıldılar mı? Yeni evlenen Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın fotoğrafları iddiaları güçlendirdi!

Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın 40 gün önce görkemli bir törenle evlenmişti. Acemi Cadı, Küçük Sırlar, Kuzey Güney ve Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerde sergilediği oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Merve Boluğur ve Mert Aydın'ın ayrıldıkları iddia edildi. Bir süre önce oyunculuğu bırakıp müziğe yönelen ve bu nedenle eleştiri oklarının hedefi olan Merve Boluğur'un parmağında yüzük olmadığı görüldü.

MERVE BOLUĞUR VE DJ MERT AYDIN BOŞANIYOR MU?

Merve Boluğur ve Mert Aydın geçtiğimiz ay evlenmişlerdi.

Görkemli bir gelinlik ve düğünle evlenen çifte ilişkin ayrılık söylentileri yeniden ortaya çıktı.

Merve Boluğur'un Instagram'dan gelen "En çok ders çıkardığın olay ne?" sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti.

Merve Boluğur soru üzerine şu açıklamayı yaptı:

"Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu ya önemsemez sayemde bir yere geldiler. Bundan sonra kimseye büyük iyilikte bulunmayacağım"

MERVE BOLUĞUR VE MERT AYDIN AYRILDI MI?

Boluğur'un verdiği cevap ardından ayrılık haberleri gündeme geldi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde ünlü isimin paylaştığı bir fotoğrafta yüzüğü olmadığı görüldü.

Merve Boluğur ve Mert Aydın henüz iddialara ilişkin açıklamada bulunmadı.



