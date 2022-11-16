MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Merve Boluğur ile DJ Mert Aydın boşanıyor mu, ayrıldılar mı? Yeni evlenen Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın fotoğrafları iddiaları güçlendirdi!

Merve Boluğur ile DJ Mert Aydın boşanıyor mu, ayrıldılar mı? Yeni evlenen Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın fotoğrafları iddiaları güçlendirdi!

16.11.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merve Boluğur ile DJ Mert Aydın'ın boşanacağı iddia edildi. "Şşşşşşttttt" şarkısının yanı sıra bir mekandaki sahne performansıyla alay konusu olan ünlü oyuncu, bir sosyal medya kullanıcısının yönelttiği soruya yanıt verdi. Ünlü oyuncu, parmağında yüzüğü olmadan Instagram hesabında paylaşımda bulundu. Peki, Merve Boluğur ile DJ Mert Aydın boşanıyor mu? Merve Boluğur ile Mert Aydın ayrıldı mı?

Merve Boluğur ile DJ Mert Aydın boşanıyor mu, ayrıldılar mı? Yeni evlenen Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın fotoğrafları iddiaları güçlendirdi!

Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın 40 gün önce görkemli bir törenle evlenmişti. Acemi Cadı, Küçük Sırlar, Kuzey Güney ve Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerde sergilediği oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Merve Boluğur ve Mert Aydın'ın ayrıldıkları iddia edildi. Bir süre önce oyunculuğu bırakıp müziğe yönelen ve bu nedenle eleştiri oklarının hedefi olan Merve Boluğur'un parmağında yüzük olmadığı görüldü.

m

MERVE BOLUĞUR VE DJ MERT AYDIN BOŞANIYOR MU?

Merve Boluğur ve Mert Aydın geçtiğimiz ay evlenmişlerdi.

x1

Görkemli bir gelinlik ve düğünle evlenen çifte ilişkin ayrılık söylentileri yeniden ortaya çıktı.

x2

Merve Boluğur'un Instagram'dan gelen "En çok ders çıkardığın olay ne?" sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti.

m3

Merve Boluğur soru üzerine şu açıklamayı yaptı:

"Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu ya önemsemez sayemde bir yere geldiler. Bundan sonra kimseye büyük iyilikte bulunmayacağım"

x4

m5

MERVE BOLUĞUR VE MERT AYDIN AYRILDI MI?

Boluğur'un verdiği cevap ardından ayrılık haberleri gündeme geldi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde ünlü isimin paylaştığı bir fotoğrafta yüzüğü olmadığı görüldü.

l

Merve Boluğur ve Mert Aydın henüz iddialara ilişkin açıklamada bulunmadı.

x3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
500 bin TL kazanmıştı! Son hali şaşırttı500 bin TL kazanmıştı! Son hali şaşırttı
Aşıklardan ilk fotoğraf! Meğer aylar önce...Aşıklardan ilk fotoğraf! Meğer aylar önce...
'Çoklu ilişki' itirafı olay yaratmıştı... Bu kez de yasak aşk itirafı!'Çoklu ilişki' itirafı olay yaratmıştı... Bu kez de yasak aşk itirafı!
Anahtar Kelimeler:
Merve Boluğur mert aydın merve boluğur kimdir

En Çok Okunan Haberler

Gizemli füze ortalığı karıştırdı! "İlk bulgular"da ters köşe...

Gizemli füze ortalığı karıştırdı! "İlk bulgular"da ters köşe...

Efsane isimler de yetmedi! Kurtlar Vadisi geri dönüyor ama...

Efsane isimler de yetmedi! Kurtlar Vadisi geri dönüyor ama...

İstanbul'da alamayan oraya koştu! Yabancıya satış yasak

İstanbul'da alamayan oraya koştu! Yabancıya satış yasak

Hain saldırıdan 3 gün sonra ilk kez ortaya çıktı! Elinde çiçek..

Hain saldırıdan 3 gün sonra ilk kez ortaya çıktı! Elinde çiçek..

İş insanını şoke eden olay! 'Bayanla eşleştiniz, bin dolar ücret alacaksınız'

İş insanını şoke eden olay! 'Bayanla eşleştiniz, bin dolar ücret alacaksınız'

İstanbul'da otopark kavgası kanlı bitti! Anne ve babası bıçaklanan polis memuru kurşun yağdırdı

İstanbul'da otopark kavgası kanlı bitti! Anne ve babası bıçaklanan polis memuru kurşun yağdırdı

İlginizi Çekebilir

Hali yürek burktu! Çocuğuna ayak pompasıyla nefes üflüyor

Hali yürek burktu! Çocuğuna ayak pompasıyla nefes üflüyor

Derede gördüğü pitonu atkı gibi boynuna doladı!

Derede gördüğü pitonu atkı gibi boynuna doladı!

Flaş fırsat: Adidas ayakkabıda 300 TL'nin üzerinde indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Adidas ayakkabıda 300 TL'nin üzerinde indirim! Kaçırmayın

İki hafta içti, hayatı karardı! Organ nakli oldu

İki hafta içti, hayatı karardı! Organ nakli oldu

Seks yapmak faydalı ama böylesi daha faydalı!

Seks yapmak faydalı ama böylesi daha faydalı!

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.