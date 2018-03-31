Merve Boluğur: Önce aşk sonra iş

Kendi adını verdiği kozmetik markasını önceki gün Zincirlikuyu Zorlu Center’daki Beymen Morini’de tanıttı
Merve Boluğur
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Merve Boluğur Ağustos 2015’te evlendiği Murat Dalkılıç'tan Eylül 2017’de boşanmıştı.
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Ayrılık sonrası sürekli saç stilini değiştiren Merve Boluğur objektiflerin karşısında iddialı çıktı.
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İş hayatına atılan Merve Boluğur “Artık iş kadını olarak anılmak istiyorum. Şu an tamamen markama odaklandım. Önce iş, sonra aşk. Birini seversem de aslanlar gibi elinden tutar ortaya çıkarım” dedi.
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Merve Boluğur derin dekoltesi ile dikkat çekti.
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Merve Boluğur anne babası Erdoğan-Nehra Boluğur ile.
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