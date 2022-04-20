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Merve Boluğur sütyenli kombiniyle tozu dumana kattı! "Gözlerim yandı"

20.04.2022 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Merve Boluğur paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Güzelliğiyle dikkat çeken Boluğur sütyenli kombiniyle tozu dumana kattı. Sevilen oyuncunun düzgün fiziğine çok sayıda yorum geldi.

Merve Boluğur sütyenli kombiniyle tozu dumana kattı! "Gözlerim yandı"

Son zamanlarda Instagram paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren Merve Boluğur bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz günlerde mini elbisesiyle kamera önüne geçen Boluğur bu defa sütyenli kombiniyle takipçilerinden beğeni topladı.

MERVE BOLUĞUR SÜTYENLİ KOMBİNİYLE TOZU DUMANA KATTI

Ünlü oyuncu son zamanlarda, sınır tanımayan pozlarıyla sosyal medyada oldukça konuşuluyor.

Merve Boluğur kombiniyle tozu dumana kattı!

Sütyenli kombiniyle verdiği pozlara, "Merve hanım insan mıyız?", "Gözlerim yandı" gibi yorumlar geldi.

Merve Boluğur kombiniyle tozu dumana kattı!

Oyunculuğuyla gönüllerde taht kuran Merve Boluğur Acemi Cadı dizisindeki Ayşegül rolü ile tanındı.

Merve Boluğur sütyenli kombiniyle tozu dumana kattı!

Merve Boluğur bir zamanlara damga vuran Muhteşem Yüzyıl dizisinde Nurbanu Sultan rolüyle ekranlara gelmişti.

Merve Boluğur sütyenli kombiniyle tozu dumana kattı!

"BEN DERİN YAŞAYAN BİR KADINIM"

Geçtiğimiz günlerde takipçileriyle soru-cevap etkinliği yapan ünlü oyuncu bir takipçisinin, "Yalnızlığının sonu ne zaman gelecek?" sorusu üzerine şu yanıtı verdi: "Ben derin yaşayan bir kadınım... Günümüzde her şey yüzeysel ve göstermelik maalesef. Denemelerim oluyor, benim kafada olan birine rastlamadım daha... Evlilik ciddi sorumluluk bana göre. Türkiye'de çoğu insan bilinçsizce yapıyor. Sevgi temelli olmalı, olgunluk gerekiyor"

Merve Boluğur sütyenli kombiniyle tozu dumana kattı!

2015–2017 yılları arasında Murat Dalkılıç ile evli kalan Merve Boluğur geçtiğimiz yazlarda yeni bir aşka yelken açmış ancak aradığını bulamamıştı.

Merve Boluğur sütyenli kombiniyle tozu dumana kattı!

Merve Boluğur sütyenli kombiniyle tozu dumana kattı!

Merve Boluğur sütyenli kombiniyle tozu dumana kattı!

Merve Boluğur sütyenli kombiniyle tozu dumana kattı!

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Merve Boluğur
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