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Merve Boluğur'un alacak davasından yeni gelişme

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.03.2019 10:15 | Son Güncelleme

Oyuncu Merve Boluğur'un yayından kaldırılan "İçimdeki Fırtına" adlı diziden iki bölümlük alacağı için yapım şirketine açtığı 110 bin liralık dava dosyasını mahkeme, bilirkişiye gönderdi.

Merve Boluğur'un alacak davasından yeni gelişme

Oyuncu Merve Boluğur "İçimdeki Fırtına" isimli dizide başrol oyuncusu olarak rol almak için davalı yapımcı Aslan Film şirketiyle 18 Kasım 2016 tarihinde bir sözleşme imzaladı. Dizi, altıncı bölümün ardından yayından kaldırılınca yapım şirketi de iddiaya göre 5. ve 6. bölümlerle ilgili ücretini ünlü oyuncuya ödemedi.

Merve Boluğur, iki bölümlük oyunculuk ücreti için icra takibi başlattı. Aslan Film yapım şirketi de icra takibine itiraz ederek 110 bin TL'lik icra takibini durdurdu.

Bunun üzerine Merve Boluğur İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne alacak davası açtı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi'nde dün görülen duruşmaya Merve Boluğur'un avukatı Ahu Ülgen katılırken, Aslan Film şirketi katılmadı.

Mahkeme yapım şirketine ticari defterlerini sunması için, Merve Boluğur'un da dizinin 5 ve 6 bölümlerinde oyunculuk yaptığına dair delilleri sunması için 2 haftalık kesin süre verdi.

Mahkeme delillerin bildirilmesinin ardından dava dosyasının medya basın görsel bilirkişi uzmanına gönderilmesine karar verdi. Bilirkişi raporunun ardından mahkeme kararını verecek. (DHA)

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