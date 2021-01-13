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Merve Boluğur'un şarkıları hazır! Klip hazırlığı...

13.01.2021 15:43 | Son Güncelleme:
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Merve Boluğur'un şarkıları hazır! Klip hazırlığı...

Yeni şarkısının yolda olduğunu açıkladıktan sonra klip çalışmalarına da başlayan oyuncu Merve Boluğur, sosyal medyada gündem oldu.

Üç yıldır ekranlarda olmamasına karşın adından sıkça söz ettiren Merve Boluğur, YouTube kanalı açmasının ardından bu kez de şarkıcılığa adım atacağını duyurmuştu.

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Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sürprizimi açıklıyorum; yeni şarkım yolda" ifadelerini kullanmıştı.

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"BİR SEN EKSİKTİN"

Bu açıklamaya ilk tepki Işın Karaca'dan geldi. Ünlü şarkıcı, "Çünkü müzik piyasasında bir sen eksiktin güzel kız!" mesajını paylaşmıştı.

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İLK ŞARKISI 'FREKANS'

Geçtiğimiz gün klip için hazırlık yaptığını belirten Merve Boluğur, ilk şarkısının isminin 'Frekans' olduğunu açıkladı. Boluğur, bir diğer sosyal medya paylaşımında ise "İkinci şarkım da 'Yara'. Sözler bana ait, heyecanlıyım" mesajıyla dikkat çekti.

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TAKİPÇİLERİNİ ŞAŞIRTTI

Şarkıcılık sürprizi sonrası 33 yaşındaki oyuncuya, takipçilerinden "Hangi ara sözlerini yazdın da şimdi klip çekiyorsun?" şeklinde yorumlar geldi.

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